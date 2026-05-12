¿La dueña de Ticketmaster y Ocesa tendría listo un nuevo proyecto para revolucionar los conciertos en Bogotá?

Live Nation, una de las empresas más poderosas del entretenimiento mundial ha hecho grandes inversiones pero sus planes no son los que se rumoran

El negocio de los conciertos en Colombia ya tiene dueños claros. Durante los últimos años, el país pasó de recibir apenas unas cuantas giras internacionales al año a convertirse en una parada obligatoria para artistas globales, festivales multitudinarios y espectáculos de talla mundial. Detrás de ese auge no solo están las promotoras; también están los gigantescos escenarios que hoy dominan el entretenimiento en las principales ciudades.

Uno de los ejemplos más claros es el Movistar Arena, que durante 2025 superó los 130 conciertos y se consolidó como el escenario que más entradas vendió en el país. A esa pelea también entraron espacios como el Coliseo MedPlus, impulsado por CMN Events, y el Vive Claro, venue que hace parte de la estructura de Live Nation y que empieza a tomar fuerza en Bogotá. Pero mientras todos compiten por quedarse con una tajada del negocio, la enorme multinacional estadounidense parece tener un plan mucho más ambicioso: construir su propia arena en la capital.

El proyecto que Live Nation querría en Bogotá

Aún no hay un anuncio oficial, pero en la industria ya se habla del interés de Live Nation por desarrollar un nuevo centro de eventos en Bogotá. La idea sería levantar una arena con capacidad cercana a los 20 mil espectadores, una cifra que incluso superaría al actual Movistar Arena, que ronda las 14 mil personas dependiendo del montaje.

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Muchos aseguran que puede ser parte de su plan de expansión en Colombia, pues recordemos que a finales de 2025 se concretó una alianza clave entre Ocesa, Páramo Presenta y Sencia, con el objetivo de fortalecer la industria cultural y deportiva en Bogotá. Sin embargo, esto parece ser un rumor que no responde a la realidad de esta compañía en Colombia.

Es cierto que un nuevo venue propio les permitiría cerrar aún más el círculo del negocio: promoción, boletería, operación de escenarios y realización de eventos bajo una misma estructura, pero el tema se mantiene por el momento en un rumor.

La avanzada de Live Nation en Colombia

Hace poco más de un año, Live Nation adquirió La Tiquetera y eTicket, dos plataformas con las que consiguió entrar de lleno al mercado colombiano de boletería y competir directamente con otros actores tradicionales del sector.

Poco después también asumieron la administración del Arena Cañaveralejo en Cali, fortaleciendo así su presencia fuera de Bogotá y consolidándose como uno de los jugadores más poderosos del entretenimiento en Colombia.

La estrategia parece clara: controlar cada eslabón del negocio. Desde la venta de entradas hasta los escenarios donde se presentan los artistas. Un modelo que ya les funciona en otros mercados del mundo y que ahora buscan replicar en el país.

Y es que detrás de Live Nation está una maquinaria gigantesca. La compañía opera como matriz de Ticketmaster, uno de los mayores sistemas de venta de boletería del planeta, y además cuenta con el respaldo de Liberty Media Corporation, conglomerado estadounidense con sede en Colorado y presencia en múltiples industrias del entretenimiento.

Al frente de esta expansión continúa Michael Rapino, CEO de Live Nation desde 2005 y uno de los hombres más influyentes del negocio de la música en vivo a nivel mundial.

Bogotá, la joya del entretenimiento en Latinoamérica

Lo cierto es que la capital colombiana se convirtió en un objetivo estratégico para estas compañías por una razón simple: el público responde. Bogotá ya no solo llena estadios para artistas urbanos; hoy mueve públicos para pop, electrónica, regional mexicano, rock, música clásica y festivales masivos.

Además, el crecimiento del turismo de eventos y la capacidad de consumo del público colombiano hicieron que gigantes como Live Nation pusieran definitivamente sus ojos en el país.

Con un nuevo centro de eventos, la compañía podría cambiar nuevamente el mapa del entretenimiento en Colombia, generando una competencia directa con venues ya consolidados como el Movistar Arena o el Coliseo MedPlus.

Por ahora, el proyecto sigue moviéndose entre rumores y conversaciones de industria. Pero si algo ha demostrado Live Nation es que rara vez entra a un mercado para jugar un papel secundario. Y todo apunta a que Bogotá será una de sus próximas grandes apuestas en América Latina.

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