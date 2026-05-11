- La cruzada que vacunará el ganado en 30 departamentos para que la aftosa no vuelva a golpear a Colombia

La campaña liderada por FEDEGÁN y el ICA busca que más de 29 millones de animales entre bovinos y búfalos sean vacunados y así proteger el hato ganadero colombiano

Como lo ordena la Ley 395 de 1997, una vez más la alianza público-privada (APP) entre FEDEGÁN y el ICA inicia la gestión de erradicar la fiebre aftosa, la brucelosis y la rabia de origen silvestre en Colombia a través del primer ciclo de vacunación de ganado.

Son cerca de 5000 personas las que participan en la campaña de salud animal más desafiante del campo colombiano que inició el pasado lunes 4 de mayo y culminará el 23 de junio de 2026.

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“La APP entre la Federación Colombiana de Ganaderos, FEDEGÁN, y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, fue recientemente exaltada por su gestión permanente y altas coberturas del 99 % en todo el país, en la 52 Comisión Sudamericana de Lucha Contra la Fiebre Aftosa, Cosalfa”, afirmó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

Ciclo de vacunación en defensa del estatus sanitario

El gremio cúpula de la ganadería inicia con este ciclo I de vacunación la defensa del estatus sanitario que ostenta Colombia desde febrero de 2020 otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OMSA.

“Este estatus es un factor innegociable en el mercado internacional, se tiene o no se tiene. Por tanto, se constituye en el más importante requisito de ingreso a los mercados de carne y leche en el mundo”, agregó.

El alto ejecutivo hizo un llamado a los más de 700.000 ganaderos de Colombia para que apliquen su cultura sanitaria, cumplan con el deber de vacunar y protejan el hato bovino del país.

Población para vacunar

“El ciclo se realizará en 30 departamentos del país en los que la proyección es inocular o blindar una población marco de 29,8 millones de animales (29.866.432 animales) de los cuales 669.551 son búfalos”, afirmó José De Silvestri, gerente técnico de FEDEGÁN-FNG y líder del ciclo a nivel nacional.

Antioquia, Meta, Casanare y Caquetá, son los departamentos de mayor número de animales a vacunar para controlar aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre.

Serán 609.868 predios que los vacunadores, profesionales y médicos veterinarios visitarán durante 7 semanas y media que tiene de duración el ciclo.

Dos zonas excluidas

Según la Resolución ICA 6630 del 15 de abril de 2026 que ordena la ejecución del ciclo y vacunar y controlar la brucelosis en terneras entre los 3 y los 9 meses de edad, se observan dos novedades.

La primera es que exonera de la vacunación contra fiebre aftosa y, también, contra brucelosis a las especies bovinas y bufalinas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Vaupés y el municipio de Miraflores, en el Guaviare.

Lo anterior obedece a que es una zona en proceso de reconocimiento por parte del ICA y OMSA como libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La segunda es que exonera por ser libres de brucelosis a las siguientes regiones: la provincia de García Rovira, conformada por 12 municipios: Capitanejo, Carcasí, Cerrito, Concepción, Enciso, Guaca, Macaravita, Málaga, Molagavita, San Andrés, San José de Miranda y San Miguel.

También, al municipio de Santa Bárbara, en Santander, así como el total de bovinos y bufalinos del departamento de Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

📢 1er Ciclo de Vacunación 2026 📢



Desde FEDEGAN-FNG seguimos en la renovación y modernización de la ganadería, por eso recuerde que la programación de su cita de vacunación se seguirá programando digitalmente a través de estos dos canales:



📲 Opción 1: Por WhatsApp a través de… pic.twitter.com/hACs31Qq1J — FEDEGAN (@Fedegan) April 17, 2026

Rabia de origen silvestre, ROS

El ICA ordena que los bovinos y bufalinos deberán ser vacunados de manera obligatoria contra la rabia de origen silvestre transmitida por murciélagos hematófagos (Desmodus rotundus).

Esta acción deberá gestionarse en 15 departamentos: Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Vichada.

Dos medios de programación virtual

La programación para que el vacunador visite los predios será realizada virtualmente por dos medios de FEDEGÁN-FNG debidamente certificados y seguros: WhatsApp número 323 406 92 90 y número fijo 601 919 49 00.

*Con información suministrada por Fedegán.

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