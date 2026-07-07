- Los nuevos zapatos que transformaron la vida de 30.000 niños en el Valle del Cauca

Chapó: Más de 23.000 estudiantes ya recibieron calzado gracias a un programa de la Gobernación del Valle que busca garantizar su permanencia en las aulas de clase

Un par de zapatos puede parecer algo cotidiano. Un objeto que se usa, se cambia y muchas veces pasa desapercibido. Pero para miles de niños del Valle del Cauca, que estrenan los zapatos nuevos entregados por la Gobernación, significa volver a correr en el descanso, participar en una clase de educación física, caminar hasta la escuela sin incomodidad y llegar al salón sin sentir vergüenza.

Detrás de cada par, hay una historia. La de estudiantes con los zapatos rotos, la de los que los comparten con sus hermanos para ir a clase o la de familias que, entre tantas necesidades, priorizan la alimentación al calzado nuevo.

“Muy importante para nosotros poder saber que, a partir de hoy en esta institución educativa, ningún niño deja de asistir al colegio por falta del calzado, ningún niño tiene que esperar a su hermano y llegar tarde para que su hermano le preste los zapatos”, destacó Juan Demetrio Panameño, rector de la Institución Educativa Las Américas, al recordar la realidad de algunos de sus estudiantes, que se transforma con los zapatos nuevos que llegaron para 2.000 niños de esta institución en Buenaventura.

La escena se repite en diferentes municipios del Valle del Cauca, con las caras alegres de niños, niñas, adolescentes, al abrir las cajas con los zapatos, que muestran con orgullo. Una dotación que representa comodidad, confianza y nuevas oportunidades.

Para Luciana Betancourt, estudiante de la Institución Educativa María Auxiliadora de Cartago, el cambio llegó justo cuando más lo necesitaba.

“Son hermosos estos zapatos, y justo ahora cuando los míos ya estaban muy viejitos y ya se habían despegado y gracias a estos zapatos, estaré más cómoda”, contó la estudiante.

Para Emanuel López, además de estudiar, con los zapatos “podré jugar y disfrutar más del colegio. Yo siempre he querido unos así”.

Con esta iniciativa liderada por la Gobernación del Valle del Cauca se llegará a 30.000 estudiantes de más de 50 instituciones educativas en los 40 municipios y dos distritos especiales, priorizando comunidades rurales, sectores vulnerables y población con mayores necesidades.

“En muchas partes yo me he encontrado con niños que no van al colegio porque no tienen zapatos”, señaló la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, al explicar que esta apuesta busca brindar mejores condiciones para que los niños permanezcan en las aulas y transformar las condiciones que viven algunos escolares en zonas vulnerables de los municipios.

En Palmira, el rector de la Institución Etnoeducativa ‘Antonio Lizarazo’, Ítalo Reyes González, resaltó que luego de 19 años como rector, “no había visto un gesto de altísima sensibilidad. Es el reconocimiento a una población que ha sido tradicionalmente marginada”.

A la fecha, ya han sido entregados más de 23.000 pares de zapatos de los 30.000 proyectados en esta estrategia, beneficiando a estudiantes de municipios como Buenaventura, Palmira, Cartago, Vijes, La Cumbre, Candelaria, Yumbo, Dagua, Guacarí, Jamundí, Buga, Bolívar y Cali, entre otros territorios.

Lo que empezó como una respuesta a una necesidad concreta se transformó en un recorrido de escucha, cercanía y cumplimiento. La Gobernación del Valle no solo identificó una barrera para la permanencia escolar, sino que decidió actuar frente a ella con una estrategia que llegará a los 42 municipios del departamento.

El mensaje de fondo: en el Valle del Cauca la transformación también empieza con pasos sencillos que llevan a los niños por los caminos desde su casa a las aulas. Por esos que le permiten jugar, aprender, soñar y avanzar con más confianza hacia un futuro distinto.

Información suministrada por la Gobernación del Valle

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..