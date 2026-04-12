- Las mujeres que han enamorado a James Rodríguez

Después de haber terminado con Daniela Ospina, al 10 de la selección Colombia se le han conocido varios romances unos no confirmados

La vida personal de James Rodríguez ha sido, durante años, un tema que acompaña su carrera deportiva. Su reciente llegada al Club León, donde ya suma minutos y un gol en sus primeros partidos, volvió a ponerlo en el centro de la conversación. Esta vez no solo por su rendimiento en la cancha, sino por las imágenes que circularon tras un encuentro frente a Juárez, en las que aparece junto a una mujer con la que intercambia un beso dentro de una camioneta.

Antes de esa escena reciente, la historia sentimental del volante ha tenido varios capítulos. El más largo y estable fue con Daniela Ospina, con quien compartió siete años de relación. Ella, además de empresaria, es hermana del arquero David Ospina. Durante ese tiempo formaron una familia y tuvieron a su hija, Salomé, quien hoy atraviesa la preadolescencia. La separación se hizo pública en 2017 y marcó un punto de quiebre en la vida personal del futbolista.

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Después de ese cierre, comenzaron a aparecer versiones sobre nuevos vínculos. Uno de los primeros nombres que surgió fue el de Helga Lovekaty, una modelo rusa que había mostrado admiración por el jugador en redes sociales. La cercanía digital entre ambos alimentó especulaciones, incluso algunas que la señalaban como posible causa de la ruptura anterior, aunque nunca hubo confirmación de una relación formal.

Más adelante, el cucuteño inició una relación visible con Shannon de Lima, conocida también por su matrimonio con Marc Anthony. La relación se hizo pública en 2019 y tuvo un paso significativo cuando decidieron tener un hijo mediante vientre de alquiler. Así nació Samuel, el segundo hijo del futbolista. Sin embargo, la relación terminó en 2021 y desde entonces no se le había conocido una pareja estable confirmada.

Tras esa ruptura, su nombre volvió a aparecer vinculado con otras figuras. Una de ellas fue Karol G, con quien coincidió en un momento en el que ambos atravesaban cambios personales. Aunque hubo interacciones públicas y coincidencias que llamaron la atención, nunca existió una confirmación oficial sobre un vínculo sentimental.

Tiempo después, surgieron rumores sobre una posible cercanía con Keyla Alves, una brasileña que combina su faceta como exdeportista con la creación de contenido digital. Las versiones crecieron a partir de publicaciones en redes sociales, pero, al igual que en casos anteriores, no hubo confirmación por parte de ninguno de los dos.

El episodio más reciente involucra a Luisa Duque. La joven, de 21 años, ya había sido vista en partidos de la Selección Colombia usando la camiseta del jugador. Horas antes de ser captada junto a él, había compartido imágenes desde el estadio alentando su actuación con el León. Las fotografías del beso dentro del vehículo reforzaron la percepción de que existe una relación, aunque hasta ahora no ha sido oficializada.

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