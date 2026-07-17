- Los niños huérfanos del África que Shakira llevará al primer show de medio tiempo del Mundial

Los Ghetto Kids pasaron de un orfanato en Uganda al escenario más visto del planeta, donde bailarán junto a la cantante colombiana.

Los Triplets Ghetto Kids de Uganda, niños en vulnerabilidad que hallaron en la danza su sustento, brillarán con Shakira en el show del MetLife Stadium este domingo.

Bajo un sol incandescente, en las tierras de Uganda, el suelo es árido, áspero y de un color naranja tan vivo que parece encendido. Es un polvo arcilloso que se eleva en nubes con cada paso, tiñendo el aire y pegándose a la piel de los niños que corren descalzos.

Allí, donde la escasez marca el ritmo del día a día, ese terreno anaranjado no es un límite, sino el escenario donde la danza late con una fuerza salvaje. El próximo domingo 19 de julio, el MetLife Stadium de Nueva Jersey hará historia.

Por primera vez en el torneo de fútbol más importante del mundo, se celebrará un espectáculo de medio tiempo de gran escala inspirado en el formato del Super Bowl. Durante 11 minutos, Shakira liderará un show electrizante. Además, el alma de la presentación vendrá del ritmo de un grupo de niños que desafió al destino: los Triplets Ghetto Kids de Uganda.

Le puede interesar: La pelea que se avecina entre Amparo Grisales y Claudia Bahamón por el rating de las noches

La historia del grupo es un testimonio de resiliencia pura. Originarios de Katwe, un barrio marginado de Kampala, la captal de Uganda, la mayoría de los integrantes son huérfanos y viven en condiciones de extrema vulnerabilidad. Además, su danza no es solo arte, sino también el motor financiero que cubre sus útiles y tarifas escolares, ya que en su país no pueden monetizar directamente en redes como TikTok o Instagram.

La iniciativa nació, en 2007, gracias a Dauda Kavuma, un hombre alto, de tez oscura y profunda, con una mirada serena que irradia sabiduría templada por la calle. Conocido como "Ticha Manager", es un gigante de corazón noble cuya imponente presencia física se suaviza con una sonrisa cálida y contagiosa.

Él es, a la vez, mentor, maestro y una figura paterna inquebrantable. Este matemático, huérfano, huyó a las calles a los 11 años y sobrevivió hurgando en basureros. Su vida cambió cuando un maestro financió su educación. Agradecido, Kavuma se prometió hacer lo mismo por otros.

Kavuma comenzó a recoger niños de la calle para darles refugio, comida y educación. Pronto, descubrió que la danza era un camino hacia la supervivencia y la sostenibilidad. Así, en 2013, formalizó la ONG Triplets Ghetto Kids, cuyo nombre representa la unión de música, danza y teatro.

El camino hacia la consagración global

El colectivo infantil, que hoy acoge a 60 niños de entre 3 y 17 años, con 20 bailarines activos, ha tenido un ascenso meteórico. Su gran éxito ocurrió en 2014, cuando el video casero de la canción ‘Sitya Loss’, del artista ugandés Eddy Kenzo, se volvió viral.

A pesar de enfrentar tragedias, como la muerte del bailarín Alex Ssempijja en 2015, el grupo continuó bailando en su honor y logró colaborar con French Montana en el video de ‘Unforgettable’. El salto definitivo a la audiencia global fue en abril de 2023, cuando en el programa Britain's Got Talent, el juez Bruno Tonioli presionó el "Golden Buzzer" en plena actuación, algo que nunca había ocurrido en el reality y que los catapultó a las finales.

La fortuna volvió a tocar su puerta en mayo de 2026. Tras ver coreografías improvisadas de los niños a ‘Dai Dai’, la canción oficial de la Copa del Mundo, Shakira quedó cautivada y los invitó a sumarse a su espectáculo de medio tiempo.

También puede leer: El polémico cambio en la final del campeonato mundial del fútbol que le puede hacer daño a los jugadores

La confirmación inundó las redes de alegría. Tras semanas de ensayos en Miami, los Ghetto Kids viajaron a Estados Unidos. El pasado 14 de julio, vivieron un momento inolvidable al liderar la célebre "Caminata de la Loba" en el Prudential Center de Nueva Jersey, para luego tomarse las calles de Nueva York y bailar junto a la colombiana ante miles de transeúntes.

Un rugido de esperanza en el MetLife Stadium

Este domingo, la realidad dará un vuelco de fantasía. Aquellos pies que antes levantaban el polvo anaranjado y seco de las calles de Katwe, ahora pisarán el tecnológico césped verde del MetLife Stadium de Nueva Jersey. Las barriadas de Kampala se transformarán en un imponente coliseo iluminado por miles de reflectores y pantallas gigantes, ante los ojos de millones de espectadores del planeta fútbol.

El contraste será total: de la tierra árida a un templo del deporte mundial. Allí, el espíritu indomable que los hizo bailar en la adversidad seguirá siendo el mismo. Junto a estrellas como Madonna y BTS, los Ghetto Kids representarán el orgullo de una Uganda que lucha contra severas crisis humanitarias.

Anuncios.

Anuncios..