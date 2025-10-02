Los negocios de la Organización Ardila y 100 empresas con Israel que pueden ser golpeadas por la ruptura de Petro

El eco de la reacción radical del presidente por las acciones de Netanyahu contra los palestinos seguramente se sentirá en el comercio entre los dos países

La interceptación por parte de Israel de la Flotilla Global Sumud, que se dirigía con alimentos y medicinas a la Franja de Gaza, y a la detención de varios de sus miembros, entre ellos las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, ha sido la piedra de escándalo para que el presidente Gutavo Petro ordenara la salida de Colombia de toda la delegación diplomática de Israel , pese a que no hay relaciones desde mayo de 2024 cuando se rompió con el Estado judío,

Israel es un mercado de diez millones de personas, con poder adquisitivo tres veces superior al colombiano, y Colombia es su segundo socio comercial en Sudamérica, después de Brasil. Más de un centenar de empresas nacionales exportan sus productos a este país, con el carbón producido en La Guajira y el César por las multinacionales Cerrejón y Drummond, como primer renglón hasta la interrupción obligada por el Presidente Petro en respuesta a las acciones de Benjamín Netanyahu en Palestina.

El golpe de Petro a los suizos dueños del Cerrejón y a los gringos de la Drummond

Pero no ha sido solo elcarbón, el producto nacional que llegada a Israel. Sólidas empresas exportadoras de café como Cercafaé de la familia Espinosa.

Le puede interesar: El discreto primer esposo de María Claudia Tarzona viuda de Miguel Uribe que la acompaña en su duelo

Con su empresa familiar Racafé, fundada por Rafael Espinosa y manejada desde hace 38 años por su hijo Guillermo Espinosa ha liderdo la exportación de los cafeteros a Israel con volúmenes del orden de las 1.000 toneladas. A las que siguen la Federación Nacional de Cafeteros, Olam, constituida en Singapur y uno de los principales exportadores de café verde del mundo, y después Condor Specialty Coffee de Ibagué.

Flores de los Andes, de los Vaughn, manda las rosas

Los hermanos John y Richard Vaughn (fallecido) con Flores de los Andes, son quienes tienen las flores colombianas en Israel. La empresa es la pionera de la floricultura en la Sabana, fundada en 1972 por los Vaughn tiene hoy 756 empleados.

Las esmeraldas no podían faltar y están en Israel por cuenta de CI Bogotá Emerald Mart. Han exportado a través de esta firma de corretaje fundada y presidida por Benny Bazalel es líder en el mundo y exportadora internacional directa de esmeraldas naturales de Colombia durante 30 años y miembro de la Asociación de Piedras Preciosas de Color.

Sucroal, de los Ardila, exporta el ácido cítrico del Valle

Un producto colombiano interesante que llega a Israel es el ácido cítrico producido en el Valle del Cauca por la familia Ardila Lulle y a otros 32 países, según señala en su página Web. Desde que compraron Incauca en 1980, los Ardila entraron al negocio que nació en 1966 como Sucroquímica Colombiana, una iniciativa de los ingenios y el IFI (Instituto de Fomento Industrial) para dar valor agregado al azúcar.

Todos estos exportadores que supieron montarse en el Tratado de Libre comercio firmado en el gobierno Santos en el 2013 que según lo anunciado por el presidente Petro será denunciado ante la Organización Mundial del Comercio, buscando replantearlo. Puede interesarle: Por qué Iván Duque se reunió con Netanyahu en Israel mientras el mundo condena el horror de Gaza

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.