El comandante de la policía y la gerente de Transmilenio trabajarán de la mano para ganársela a ladrones y atracadores

Después de siete meses de negociación entre el comandante de la policía metropolitana de Bogotá, Brigadier general Giovanni Cristancho y la Gerente de Transmilenio María Fernanda Ortiz a través de la Dirección Técnica de Seguridad del sistema, donde hubo propuestas y contra propuestas de un lado y del otro donde se realizaron 10 mesas de trabajo, lograron ponerse de acuerdo y firmaron un convenio interadministrativo # 1528 de 2025 por un valor de $8.000 millones, el convenio fue firmado por el comandante de la policía de Bogotá, el Brigadier General Giovanni Cristancho Zambrano y Natalia Tinjacá Mora Directora Técnica de Seguridad del Sistema de Transporte Masivo de Bogotá Transmilenio y la Coronel Ana María Luquerna Rodríguez, Directora General del Fondo Rotatorio de la policía Nacional, quien llevará a cabo la ejecución del convenio.

Según Tinjacá Mora, durante esos siete meses que la entidad estuvo sin convenio, la policía metropolitana de Bogotá apoyó al sistema garantizando la seguridad de los 4 millones de usuarios de Transmilenio donde se hicieron requisas y verificación de antecedentes, dando como resultado la captura de varias personas, incautación de armas e imposición de comparendos por no acatar las normas dentro del sistema de transporte masivo.

El convenio #1528 de 2025, firmado entre la policía de Bogotá y Transmilenio por la suma de $8.000 millones, tiene como objeto contractual aunar esfuerzos entre la policía metropolitana de Bogotá y Transmilenio para fortalecer la prevención, seguridad y convivencia de la comunidad usuaria del sistema integrado de transporte público de Bogotá.

De acuerdo con lo estipulado en el convenio #1528, el Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO) se encargará de recibir y ejecutar los recursos por un tiempo estimado de 7 meses, entre octubre de 2025 a junio de 2026.

Según la Directora Técnica de Seguridad de Transmilenio Natalia Tinjacá, el monto entregado a la policía de Bogotá debe ser destinado a suplir las necesidades de la institución en Bogotá y debe ceñirse a las siguientes líneas de inversión: Tecnología, Movilidad, Infraestructura, Capacitación, Equipos Especiales, Intendencia, Logística y Armamento. En ningún caso los recursos entregados por Transmilenio pueden ser utilizados en actividades de bienestar.

Aseguró la funcionaria que, los uniformados adscritos al sistema de transporte masivo, estarán disponibles de forma permanente durante toda la operación del Sistema Integrado de Transporte público de Bogotá. Por lo tanto, no podrá ser incluido en servicios distintos al cumplimiento del convenio, salvo el apoyo al restablecimiento del orden público.

Entre el primero de enero y 6 de agosto de 2025, se han registrado más de 160 agresiones al personal de vigilancia de Transmilenio, por parte de ciudadanos que llegan a colarse al sistema, los mese en que más se presentaron agresiones fueron marzo y mayo de este año con 31 y 30 agresiones respectivamente al personal de Transmilenio. La gran mayoría de esos mese en que ocurrieron dichas acciones, no había convenio firmado entre la policía y Transmilenio. Además de las agresiones al personal de vigilancia, también se presentaron hurto a los usuarios y violencia sexual.

Con la firma de este convenio entre la policía metropolitana de Bogotá y Transmilenio el pasado 20 de septiembre, se busca mejorar la seguridad del sistema implementando estrategias de seguridad y convivencia al interior del sistema, lo cual permitirá coordinar acciones que impacten la percepción de seguridad en el sistema y su zona de influencia con acciones preventivas.

De acuerdo con lo manifestado por Tinjacá Mora, algo importante de este convenio es que, la policía de Bogotá, prestará apoyo tanto al componente zonal como a Transmicable y principalmente al componente troncal del Sistema Integrado de Transporte de Bogotá e incluido los dos Centros de Control que tiene el sistema, lo cual estará reforzado por la tecnología de unas 35 mil Cámaras de Seguridad del componente zonal, importantes para identificación en la comisión de delitos que afecten al sistema.

