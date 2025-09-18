El discreto primer esposo de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe, que la acompaña en su duelo

Álvaro Acosta Espinosa, el papá de sus 3 hijas, pertenece a una de las familias económicamente poderosas de Colombia, pero siempre ha tenido un bajo perfil

La discreción de María Claudia Tarazona sobre su primer marido, un matrimonio del que nacieron sus tres hijas María, Emilia e Isabela, es notoria. Se trata de Álvaro Acosta Espinosa, quien forma parte de una de las familias más poderosas del país que creció en el mundo del café hasta convertirse en el Grupo Espinosa, con inversiones en distintos sectores de la economía. Llegaron a ser los mayores exportadores de café solo superados por la Federación de cafeteros.

Álvaro es hijo de Juanita Espinosa y del administrador agropecuario Álvaro Acosta Bonilla, un reconocido palmicultor quien se dedicó desde 1977 a sacar adelante las empresas Palmas de Tumaco y Palmas de Oriente hasta su fallecimiento en un accidente en los Llanos Orientales en octubre de 1994.

Juanita Espinosa, la abuela de las tres hijas mayores de Claudia Tarazona ­-María, Emilia e Isabela- es hija de Rafael Espinosa, el emblemático cafetero que construyó a pulso su fortuna en el Tolima, creciendo como gran exportador de café.

Rafael Espinosa se inició a mediados del siglo pasado trabajando como empleado de un negocio de taxis de propiedad de Leónidas Lara e Hijos, en esa época el principal exportador de café. Ante la quiebra de Lara, Espinosa decidió desarrollar su propio negocio, y en compañía de sus hermanos Cenón y Alfonso fundó Rafael Espinosa Hermanos, una compañía dedicada a exportar café verde que se convertiría en la segunda empresa exportadora de café del país detrás de la Federación de Cafeteros, y Don Rafael en una eminencia de la caficultura en Colombia.

El café no fue la única actividad empresarial de los tres hermanos, incursionaron en tabaco, ganadería y plantaciones de palma africana. Alfonso fundó entre otros negocios industriales el Frigorífico Guadalupe a partir de un antiguo matadero de cerdo en los años 60. Don Rafael por su parte inició varios cultivos de palma africana, incluido Palmas de Tumaco y Palmas de Oriente en compañía de su yerno Álvaro Acosta Bonilla, quien falleció prematuramente en un accidente, quedando Juanita viuda muy joven, pero sin dejar su actividad en los negocios de la familia.

Juanita Espinosa como parte de la segunda generación, participa en las juntas directivas, y ha sido clave en la construcción de Alianza Team que desde 1999 permitió la unión de seis empresas aceiteras para articular la producción bajo una administración centralizada para competir más eficientemente. El Grupo Espinosa aportó sus plantas de producción Acegrasas en Bogotá y Fagrave en Barranquilla. Junto con sus socios Grasas S.A. y Gravetal, se distribuyeron la producción de margarinas, aceites líquidos y grasas especiales. Team Foods, parte de Alianza Team, es una empresa líder en el sector de lípidos (aceites y grasas vegetales) y trigo, con operaciones en Colombia, México, Chile y Estados Unidos. En 2024 sus ventas ascendieron a $ 1.213.608 millones.

María Claudia Tarazona rompió su silencio respecto de su marido por primera vez en la entrevista que le concedió al periodista José Manuel Acevedo para el Canal RCN al conmemorarse el primer mes del fallecimiento de su esposo, el senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay con quien estuvo casada más de once años y tuvo su hijo Alejandro.

Fue en esa reveladora entrevista cuando contó de la solidaridad que ha recibido de su exmarido, Álvaro Acosta Espinosa, a quien se refiere como el padre de sus hijas, en los duros días de su duelo, reconociendo la relación cercana y fluida que mantiene con él y su nueva compañera de vida.

