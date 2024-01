Dos colombianos con la llave para salvar los Panamericanos de Barranquilla, Petro no cuenta para nada

El ex director del BID y miembro del Comité Olímpico Internacional Luis Moreno y el dirigente vallecaucano José Echeverry tienen el as bajo la manga ¿Por qué?

El influyente ex director del BID Luis Alberto Moreno quien además es miembro desde el 2016 del

Comité Olímpico Internacional aceptó interceder para que Barranquilla y Colombia recuperen la

sede de los Panamericanos. Lo hizo con una advertencia al Presidente Petro necesaria para que

Colombia recupere la credibilidad pérdida y que pasa por estructurar un plan serio de inversión

“con más gerencia y menos politiquería”. Este puede ser un puntillazo para considerar el retiro de

la Ministra Astrid Rodríguez, cuestionada desde todos los flancos y quien ha mostrado una

absoluta falta de experticia para ocupar el cargo para el que fue nombrada de manera improvisada

cuando fue destituida la medallista olímpica María Isabel Urrutia.

Fue el Alcalde Alex Char, cercano a Luis Alberto Moreno quien tuvo la iniciativa de llamarlo a que

actuara en favor de una ciudad que está en sus afectos y que por algo escogió para la Asamblea

del BID con la que se despedía de su presidencia en 2020 pero que terminó frustrada por la

pandemia.

Moreno sabe moverse en los círculos de poder y se ha vuelto influyente en el Comité Olímpico

Internacional al que llegó en el 2016 , en donde comparte desde el 2017 con el chileno Neven Ilic.

Este colegaje puede permitir un diálogo distinto y generar la confianza necesaria y que las

actuaciones del gobierno de Petro y su Ministra Astrid Rodríguez, quien de hecho y antes de esta

crisis tuvo una muy mala evaluación por el propio Presidente echaron por la borda. La tarea que se presta a hacer no será sin condiciones para un redireccionamiento del gobierno nacional como no disimuló en decirlo en su cuenta X.

Por Colombia, por Barranquilla y por el efecto unificador que genera el deporte y sus atletas en nuestro país, acojo el llamado del alcalde @AlejandroChar y el presidente del Comité @OlimpicoCol, para abogar por la recuperación de los Juegos Panamericanos en Barranquilla. Es… — Luis Alberto Moreno (@lamorenolam) January 8, 2024

El otro dirigente deportivo que pesa por su cercanía con el Presidente de Panam Sports, es el

bugueño José Luis Echeverry, quien también ha compartido con Neven Ilic, durante los años en

que ha sido vocal en el Comité Olímpico colombiano del que ahora es vicepresidente. El

vallecaucano estuvo detrás de la obtención de la sede y posterior organización de los

Panamericanos Jr. en Cali en el 2021.

En este escenario de juego de poder en el mundo deportivo el Presidente Petro no tiene nada que

hacer y la ruta inicial que utilizó via su colega chileno Gabriel Boric es poco efectiva en las actuales

circunstancias en la que éste no tiene ninguna incidencia sobre su coterráneo Neven Ilic, el

manda más en el tema de los Panamericanos.

De resultar positivos, estos movimiento tendrán sus efectos solo en la Asamblea extraordinario de

febrero en la que tendrán asiento los 41 miembros de la organización. A pesar de la emergencia en que se está, el tema político sigue pesando sobre Petro, quien no presidirá la reunión de alto nivel de este martes en la Casa de Nariño con presencia del alcalde Char, el gobernador Verano de la Rosa, la ministra del deporte Astrid Rodríguez y el canciller Leyva para avanzar en una estrategia de salvamento: delegó en su mano derecha Laura Sarabia, actual directora del DPS.