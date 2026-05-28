- Qué tanto le pesaron a Carlos Caicedo los líos judiciales para retirar su candidatura

Su popularidad en el Magdalena no lo impulsó nacionalmente y los procesos que investiga la Fiscalía por presunta corrupción cuando fue alcalde no le ayudan

No es la primera vez que Carlos Caicedo busca la Presidencia de Colombia. Esta vez volvió a lanzarse por firmas, unas 2,6 millones que respaldaron su aspiración a la Casa de Nariño. Sin embargo no le dio la gasolina para llegar hasta la primera vuelta el próximo 31 de mayo y decidió dar un paso al costado y apoyar al candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda, por los líos judiciales que los persiguen desde su administración como alcalde de Santa Marta entre 2012 y 2015.

Cralos Caicedo e Iván Cepeda en el evento de adhesión

La decisión coincide con el avance de uno de los 5 procesos por los que lo acusa la Fiscalía relacionados con la contratación como alcalde, cuando inició su disparada política con la derrota a los clanes tradicionales del Magdalena. Se trata de la investigación de la Fiscalía por la fallida construcción y renovación de cinco centros de salud en los barrios Bastidas, Candelaria, Mamatoco, Taganga y La Paz, que terminó en acusación por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación como se explica en esta nota.

El próximo 25 de junio será la audiencia en la que se conocerá la decisión del juez noveno penal con funciones de conocimiento de Bogotá por su presunta responsabilidad en el proyecto ‘Centro de salud’ cuyo valor superó los $5 mil millones. El fiscal que pedirá la condena de Caicedo es Flavio Mejia mientras quien lidera la defensa del exalcalde y exgobernador del Magdalena es Luis Carlos Grandos de la oficina de Iván Cancino.

Así van los procesos por los que lo acusa la Fiscalía

En primer lugar, se encuentra el proceso denominado “Puestos de Salud”, el cual cursa ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Dentro de esta actuación se investigan los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. Actualmente, está en etapa de juicio oral, específicamente para la realización de los alegatos de conclusión, diligencia que fue programada para el día 22 de mayo de 2026.

De igual forma, se adelanta el caso “Ludotecas de Taganga, Bonda, Barrio ciudad Equidad y Centro de Desarrollo Infantil”, inicialmente a cargo del Juzgado Veintiocho Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, dentro del cual se investigan los delitos de falsedad ideológica en documento público agravado, peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

Asimismo, cursa el proceso “Coliseo La Gaira”, inicialmente asignado al Juzgado Sesenta y Seis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado.

De igual manera, se adelanta el caso de la “Megabiblioteca”, a cargo del Juzgado Veinticuatro Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Finalmente, el proceso denominado “Parques de Santa Marta”, cursa ante el Juzgado Noveno Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá. Este se encuentra en etapa de juicio oral, escenario en el cual la defensa interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada por el despacho judicial mediante la cual se negó la práctica de una prueba de referencia solicitada por la defensa.

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Para entender los casos

Entre los más sonados está el relacionado con el contrato para la construcción de centros de desarrollo infantil, CDI y ludotecas y por el que la Fiscalía pidió condenar Caicedo dentro del juicio que enfrenta por presuntas irregularidades contractuales ocurridas durante su periodo como mandatario de la capital magdalenense.

La solicitud fue presentada en audiencia de juzgamiento, en la que el ente acusador sostuvo que Caicedo habría participado en el presunto direccionamiento de un contrato relacionado con la construcción de dos CDI, y tres ludotecas en el corregimiento de Bonda y en el barrio Ciudad Equidad, en Santa Marta.

Otro de los casos gira en torno al Coliseo Deportivo de Gaira. El contrato de obra número 480, suscrito el 28 de octubre de 2015, preveía la adecuación del coliseo en dos meses y tres días —un plazo que la Fiscalía calificó de abiertamente insuficiente— y terminó generando cinco prórrogas que sumaron 525 días adicionales.

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La entrega, prevista para diciembre de 2015, ocurrió el 11 de abril de 2019. El detrimento patrimonial estimado asciende a $690 millones. Por esto, la Fiscalía lo acusó formalmente en octubre de 2025. El juicio oral avanza en el Juzgado Noveno Penal del Circuito de Paloquemao.

Esta complicada realidad judicial pudo haber pesado en su decisión de retirar su candidatura además de la constatación de que su fuerza regional que lo ha llevado a ser un gran jefe regional en el Caribe, logrando mandar en la alcaldía de Santa Marta y la gobernación del Magdalena no le ha ha alcanzado para tener una proyección como líder nacional que es una de sus grandes aspiraciones políticas.

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