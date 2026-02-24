Los mejores bancos para invertir en CDT en Colombia, hay uno que supera el 12 % de interés

Con tasas que alcanzan el 12,14 %, algunos bancos tradicionales ofrecen las mejores alternativas para invertir en un CDT a 360 días.

Los Certificados de Depósito a Término (CDT) a 360 días se consolidan como una de las alternativas más consultadas dentro del sistema financiero, especialmente por quienes desean asegurar una rentabilidad fija durante un año completo.

De acuerdo con cifras de la Superintendencia Financiera con corte a febrero, los plazos de 360 días concentran algunas de las tasas de CDT más altas del mercado, superando en varios casos el 11 % efectivo anual.

Mejores tasas para CDT a 360 días en 2026 en Colombia

En el segmento de la banca tradicional, el Banco de Bogotá lideraba la oferta con una tasa del 12,14 % efectivo anual para inversiones a 360 días. Le seguían Banco Contactar con 11,8 %, Banco de Occidente con 11,73 %, Banco W con 11,47 %, Mibanco con 11,26 %, Bancolombia con 11,20 % y Banco Itaú con 11,05 %.

Estas cifras corresponden a las tasas vigentes reportadas para este mes y pueden variar según el monto invertido y las condiciones específicas pactadas con cada entidad.

En el grupo de compañías de financiamiento y entidades digitales también se registraron rendimientos competitivos. Tuya ofrecía una tasa del 12,89 % para plazos superiores a 360 días, mientras que Bold reportaba 11,92 % entre 181 días y un año. Crezcamos alcanzaba el 11,39 % a 120 días y Financiera Juriscoop registraba 9,24 % en ese mismo plazo.

Las diferencias de rentabilidad dependen del plazo y del monto invertido, factores que inciden directamente en la tasa final ofrecida al cliente. En general, las entidades financieras elevan el interés cuando el capital permanece más tiempo inmovilizado.

En plazos intermedios, como 90 días, algunas entidades superaban el 10 % efectivo anual. En contraste, los CDT a 60 días se ubicaban cerca del 9 %, lo que evidencia cómo la permanencia impacta la rentabilidad.

Otro aspecto relevante es que el retiro anticipado puede implicar la pérdida parcial o total de los intereses generados. Algunas entidades aplican penalizaciones que pueden oscilar entre el 5 % y el 10 % del capital o equivaler a una fracción de los rendimientos acumulados, dependiendo del tiempo transcurrido y las políticas internas.

