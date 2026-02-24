Las placas, el propietario y el robo que fue de unos $50 millones hacen parte del expediente que hoy investiga la Fiscalía tras el secuestro de Diana Ospina

“Los dos taxis están identificados y pertenecen a la empresa Smart Taxis”. Con esa afirmación en entrevista radial, el líder gremial Hugo Ospina puso en el debate público el nombre de la compañía propietaria de los vehículos utilizados en el secuestro de Diana Ospina en Bogotá.

Según explicó, se trata de automotores de servicio público legalmente registrados y con conductores ya individualizados. También señaló que uno de los carros, identificado con la placa ESN 170, habría sido entregado por su conductor a un tercero, hecho que ahora forma parte de la investigación. La empresa quedó mencionada directamente en medios nacionales tras la declaración del vocero de los taxistas.

Ospina indicó que ambos taxis pertenecen a un mismo propietario, quien se presentó ante la Fiscalía acompañado de su abogado para dar explicaciones sobre lo ocurrido. También se ha establecido que el taxi tiene varias multas pendientes por pagar que ascienden a $2.800.000.

Los detalles del “paseo millonario” contra Diana Ospina en Chapinero

El señalamiento público se produjo luego de que se conocieran los detalles del secuestro de Diana Ospina, ocurrido en la madrugada del domingo 22 de febrero. La joven fue vista por última vez hacia las 2:59 a. m. en inmediaciones de la discoteca Theatron, en la localidad de Chapinero, donde había compartido con amigos.

Cámaras de seguridad registraron que abordó un taxi y que, al llegar cerca de su vivienda, otro vehículo de servicio público interceptó el automóvil. En cuestión de segundos, dos hombres ingresaron al taxi y emprendieron la huida.

Durante el tiempo que permaneció retenida, desde sus cuentas bancarias se realizaron al menos 13 movimientos que, según versiones conocidas, sumaron cerca de 46 millones de pesos, aunque otras fuentes hablan de una cifra aproximada a los 50 millones.

La noche del lunes 23 de febrero, hacia las 10:00 p. m., el alcalde de Bogotá informó que Diana Ospina ya estaba con su familia. La joven llegó por sus propios medios al CAI Mirador, en la vía hacia Choachí, donde recibió atención médica y acompañamiento institucional.

Las autoridades continúan adelantando peritajes para establecer la ruta seguida por los taxis y determinar la responsabilidad de los implicados en este caso de “paseo millonario”.

