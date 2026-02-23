¿Cómo acceder a las más de 30 mil becas que tiene el Sena para estudiar 100% virtual en 2026?

La nueva oferta titulada virtual del Sena ofrece más de 40 programas gratuitos, tanto técnicos como tecnológos para mayores de 14 años en todo el país.

Cada año miles de colombianos buscan una oportunidad de formación que no implique endeudarse. Para 2026, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) habilitó más de 30.000 cupos gratuitos en modalidad virtual, dirigidos a personas dentro y fuera del país que quieran obtener un título técnico o tecnólogo.

Se trata de la Primera Oferta de Formación Titulada Virtual 2026, con más de 40 programas disponibles en distintos sectores económicos. La convocatoria está abierta para comunidades rurales, personas con discapacidad, comunidades NARP, pueblos indígenas, población Lgbti+, mujeres, colombianos en el exterior y extranjeros con documentación regular en Colombia.

Requisitos y fechas clave para inscribirse al Sena 2026

Para programas técnicos se exige tener mínimo 14 años, sin límite máximo de edad. En el caso de los tecnólogos, el aspirante debe contar con título de bachiller y haber presentado las pruebas Saber 11 del Icfes.

El proceso de inscripción se realiza a través de la plataforma Betowa, en la sección Virtual (puede ingresar dando clic aquí). Es obligatorio estar registrado en el sistema para postularse. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 23 de febrero, mientras que la aplicación de pruebas Fase 1 se realizará entre el 26 y 27 de febrero. La reprogramación de pruebas solo podrá hacerse el 3 de marzo.

La citación a matrícula y verificación de documentos se llevará a cabo entre el 24 de marzo y el 8 de abril. El inicio de la formación está previsto para el 10 de abril de 2026.

La modalidad virtual no tiene horarios fijos, lo que permite que los estudiantes organicen sus tiempos, siempre que cumplan con las actividades académicas establecidas. Para cursar los programas es necesario contar con equipo de cómputo y conexión estable a internet.

En esta convocatoria hay 24 programas técnicos y 18 tecnólogos.

Programas técnicos disponibles

• Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras

• Emprendimiento y Fomento Empresarial

• Preselección de Talento Humano mediado por herramientas TIC

• Asesoría Comercial

• Proyectos Agropecuarios

• Venta de Productos en Línea

• Atención Integral al Cliente

• Integración de Contenidos Digitales

• Programación de Software

• Servicios Comerciales y Financieros

• Servicios y Operaciones Microfinancieras

• Operaciones de Comercio Exterior

• Control de Calidad en Confección Industrial

• Patronaje Industrial de Prendas de Vestir

• Saneamiento y Salud Ambiental

• Servicio de Recepción Hotelera

• Agente de Tránsito y Transporte

• Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles

• Programación de Aplicaciones y Servicios para la Nube

• Comercio de Productos Sostenibles

• Compras y Abastecimiento

• Marketing Digital para el Sistema Moda

• Operaciones Comerciales en Retail

• Promoción de Contenidos en Medios Digitales

Programas tecnólogos disponibles

• Análisis y Desarrollo de Software

• Coordinación de Procesos Logísticos

• Gestión Agroempresarial

• Gestión Contable y de Información Financiera

• Desarrollo Publicitario

• Desarrollo Multimedia y Web

• Desarrollo de Medios Gráficos Visuales

• Gestión de Negocios y Finanzas

• Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación

• Implementación y Gestión de Bases de Datos

• Gestión Integral del Transporte

• Animación Digital

• Gestión de Redes de Datos

• Gestión Eficiente de la Energía

• Desarrollo de Colecciones para la Industria de la Moda

• Desarrollo de Productos Electrónicos

• Animación 3D

• Desarrollo de Videojuegos y Entornos Interactivos

Además, se incorporan tres nuevos programas: Gestión de Negocios y Finanzas, Gestión del Desarrollo Administrativo e Innovación e Implementación y Gestión de Bases de Datos.

La formación es completamente gratuita y certificada, lo que permite fortalecer competencias laborales en áreas como tecnología, logística, comercio, finanzas, industrias creativas y gestión empresarial.

