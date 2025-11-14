Los lugares en Colombia que la gente se pelea por estar ahí: una entidad pública esta de numero uno

En el rango de las compañías medias, el Fondo Nacional de Garantías lidera el top 5 del ranking Best place to Work junto con dos negocios portuarios

Hace 45 años dos periodistas de Estados Unidos Robert Levering y Milton Moskowitz crearon el reconocimiento. Great Place to Work - Mejores Lugares para Trabajar. Con base a unas variables como credibilidad, respeto, equidad, orgullo y compañerismo. emite una calificación de la cual resulta una lista anual. Este año entre las escogidas entre las empresas medianas, es decir los negocios con 301 y 1500 empleados resultaron escogidos como Mejores empresas para trabajar: El Fondo Nacional de Garantías, una organización pública, la Sociedad Portuaria de Cartagena, Contecar, Gran Américas Fontibón 1, Griffith Foods .

La Sociedad Portuaria de Cartagena se encarga de la logística de la movilización de contenedores y ofrece servicios en el puerto de la ciudad y logísticos para el manejo de carga y personas. Otro negocio es la terminal de contenedores de Cartagena, se encarga, descarga y almacenamiento de contenedores de buques mercantes, el negocio mueve millones.

El Fondo Nacional de Garantías, tiene como presidente encargado a Javier Cuellar , quien ocupo el mismo cargo durante dos años; pero tuvo un receso. Ahora está de vuelta con las riendas de FNG.

Otra entidad que sobresale en el listado Great Place to work es Contecar de la que forma parte el Puerto de Cartagena. Una empresa que nació con la privatización de los puertos en el gobierno Gaviria y que desde un comienzo ha estado el capitán Salas que el año pasado fue el mejor puerto de Colombia y está entre los mejores de Latinoamérica.

Puede interesarle: Así fue como un capitán de la Armada convirtió al puerto de Cartagena en el mejor de Colombia

El caso del Fondo Nacional de Garantías

El Fondo Nacional de Garantías, FNG, fue creado en 1982, durante el gobierno de Julio César Turbay Ayala. El expresidente Turbay formalizó la creación de la entidad mediante la escritura pública de constitución número 130 de la Notaría 32 del Círculo de Bogotá.

El objetivo principal de la entidad era facilitar el acceso al crédito a los independientes, las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas colombianas. Su rol para garantizar que sea más fácil poder sacar un préstamo ha sido un trabajo de al menos nueve presidentes, quienes han tenido que sortear los grandes acontecimientos nacionales dos ejemplos, la tragedia de Armero en 1985 y la pandemia Covid 19 en 2020.

La entidad desarrolla programas de financiación existentes para sus funcionarios como el acceso al crédito para vivienda, vehículo, educación para mejoramiento de calidad de vida de los empleados y sus familias.

En la lista de Great Place to Work, en la categoría de grandes empresas, es decir de más de 1500 colaboradores aparece el Banco de Occidente, la compañía tiene un total de 7026. La entidad hace parte de las propiedades del grupo Aval, fue fundado en la década de 1970. Para llegar al primer lugar el banco se busca crear un ambiente de trabajo inclusivo, respetuoso y justo. Unos datos la mayoría de empleados son mujeres, varios en cargos de liderazgo y en múltiples oficios, como en sección de tecnología.

Puede también interesarle: El Fondo Nacional del Ahorro, el único público, dio la pelea con 2 privados en el recaudo de cesantías

Vea también: Dos empresas de alimentos logran entrar al Top 10 de los negocios de mayor reputación de la firma Merko

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.