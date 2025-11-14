- La mala hora del empresario Ricardo Leyva : al lio con Benedetti se le suma maltrato a mujeres

El abogado Iván Cancino lo demandó penalmente por ataques a una empresaria del espectáculo, al tiempo que crece el escándalo por sus negocios con el Mininterior

La primera semana de noviembre de 2025, el prestigioso abogado penalista Iván Cancino se dirigió a la Fiscalía en Barranquilla para pedir una investigación urgente contra el empresario Ricardo Leyva, uno de los promotores de espectáculos del país.

“Lo hice porque el señor Leyva se ha convertido, en forma compulsiva, en un maltratador de mujeres y en protagonista de graves hechos de violencia intrafamiliar”, le aseguró Cancino a Las2Orillas.

El abogado acudió en representación de otra empresaria, Karen Santos, a quien según la denuncia Leyva ha maltratado física y sicológicamente, no solo durante el tiempo que convivieron, sino después de que ella lo dejó para alejarse del peligro permanente al que vivía expuesta.

La denuncia está acompañada por fotos, videos y otras pruebas de respaldo. “No las hemos expuesto públicamente por respeto a la privacidad de mi cliente, pero lo haremos si es preciso para reclamar la atención urgente de la justicia”, comentó el litigante.

Según él, la cara oculta de Leyva dista mucho de la que se le conoce en público, como empresario ingenioso y exitoso. Cancino reveló que otras mujeres que se declaran víctimas del empresario se han comunicado por él para darle a conocer su interés de sumarse a las denuncias y ofrecer su testimonio.

Lo que está ocurriendo sugiere que se avecina contra Leyva un “me too”, como denominó hace ocho años la actriz internacional Alyssa Milano a su campaña en línea en la que invitó a las mujeres a compartir sus experiencias de maltrato, acosos y abusos. El detonante a la campaña, que tuvo acogida, tuvo como detonante una denuncia contra el productor de cine Harvey Weinstein.

Leyva prefiere no hablar en público sobre el tema, pero según su excompañera y el apoderado de ésta sigue buscándola, no para buscar un arreglo amigable o proponer una conciliación, sino para presionarla y amenazarla con generarle mayores perjuicios, incluso de índole económico, por haber decidido llevar el caso ante las autoridades.

El abogado y profesor Cancino explicó que en su denuncia no habló de delitos específicos, sino que aportó las pruebas necesarias para que sea la Fiscalía la que haga la calificación de los delitos sobre los cuales se ofrece evidencia.

“Karen Santos es una mujer educada y culta que ha venido sufriendo maltratos físicos, sicológicos y económicos que exponen al señor Leyva a penas que podrían llegar a los once años de prisión”, explicó.

La mala hora de Leyva

El contrato que en RTVC firmó con Ricardo Leyva para el concierto en el marco de la cumbre Celac-Union Europea alcanzo los $ 8 mil millones

Si la Fiscalía decide actuar en su contra en este caso, las denuncias relacionadas con la firma de un contrato por $7.968 millones con el sistema de medios públicos RTVC para organizar el evento cultural durante la reciente cumbre de la Celac en Santa Marta, pasaría a ser el menor de sus problemas.

También sería accesoria la revelación de que Leyva, representante legal de la firma Ave Fénix Entretenimiento S.A.S., le habría cedido al ministro del Interior -como compensación por el contrato- la mansión ubicada entre Barranquilla y Puerto Colombia que fue comprada inicialmente por aquel en compañía de Alex Saab, prófugo de la justicia colombiana y actual ministro del régimen de Nicolás Maduro.

Sobre este último tema Las2Orillas habló con Camilo Enciso, abogado, investigador y ex zar anticorrupción y autor de las denuncias sobre las relaciones entre Benedetti y Leyva.

Al referirse a la que llamó habitual falta de transparencia del empresario del espectáculo, Enciso observó que no figura como socio de Ave Fénix, empresa que en realidad es suya, sino que solo aparece como representante legal. La empresa aparece a nombre de una mujer que figura en papeles como única social.

“Esa es una maniobra utilizada como maniobra por alguien que busca protegerse, a toda costa, para cuando surjan los problemas”, explicó Enciso.

La Fiscalía ya anunció una indagación preliminar a Benedetti sobre el caso de la mansión y el contrato, aunque todavía no ha dicho nada sobre las denuncias sobre violencia intrafamiliar de la que es señalado su amigo Leyva.

