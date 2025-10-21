Dos empresas de alimentos logran entrar al Top 10 de las de mayor reputación  de la firma Merko

Aunque Bancolombia sigue siendo la empresa con mayor prestigio en el país hay marcas nuevas como Crepes &Waffles y viejas conocidas como Ramo y Alpina

La firma Merko publicó su informe de reputación en el que Bancolombia sigue liderando el Top 10, sin embargo, hay un nuevo nombre entre los líderes: Crepes&Waffles, una cadena de restaurantes muchos de estos administrados por franquicia fundada por Beatriz Fernández y Eduardo Macía, cuando eran pareja de estudiantes de la Universidad de los Andes.

De un proyecto de tesis resultó este exitoso negocio que sobre sale también por proyectos de responsabilidad social y que facturó cerca de $ 50 mil millones el año pasado. Manejan una relación costo- calidad, con un control de la materia prima de los productos que hacen que su oferta sea reconocida y buscada por los comensales dentro y fuera de Colombia porque Crepes & Waffles tienen presencia en Chile, Ecuador, España, México y Panamá. . Lograron colocarse en el puesto. Acaban de inaugurar un formato de elite, una opción distintas a la de los locales standard que se encuentran en casi todas las capitales de Colombia.

La novedad de esta propuesta gastronómica contrasta con la clásica Ramo, que superó unos años difíciles, especialmente en momentos de pandemia, hasta que los herederos de Rafael Ramo fueron encontrando la ruta para seguir adelante con una empresa que completa más de 73 años. Sigue mandando con sus famosos e inolvidables productos Porque Ramo y Choco Ramo que forman parte del imaginario colombiano. Ocuparon el puesto 7 entre las marcas de mayor reputación.

Alpina que fue fundada por dos suizos hace 80 años en el municipio de Sopó en Cundinamarca, donde aún están sus instalaciones pertenece ahora a múltiples accionistas, entre ellos la firma española Belalp Partners International S.L, que tiene cerca del 29,8%. Es la segunda marca con mayor reputación, después de Bancolombia según el listado de Merco.

Para mantenerse en el mercado, sin tocar sus clásico, aunque hace unos años cambiaron el logo de sus etiquetas, el presidente de la empresa Ernesto Fajardo, se ha ocupado por diversificar su portafolio con helados y yougures incluso para mascotas. Ernesto Fajardo acaba de hacer una apuesta arriesgada con un suplemento alimenticio con el que busca competirle al muy posicionado Ensure. Manejan 60 marcas asociadas a su nombre y tiene fuerza en todo el continente. Además de Estados Unidos, cuidando siempre la materia prima y calidad de los productos.

