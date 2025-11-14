La estrategia jurídica de Bancolombia en cabeza de una súper ejecutiva para responder a una multa de $ 500 millones

La Superfinanciera liderada por César Ferrari considera que la caída de junio de 2024 fue grave y el banco debe responder por no avisar a los clientes

La caída de la plataforma de pagos de Bancolombia se ha repetido algunas veces, pero la del 2024 durante los días 3,4 y 5 junio de 2024 cuando miles de clientes quedaron completamente bloqueados para realizar transacciones fue una de las más severas. Los reclamos ante la Superintendente no se hicieron esperar y esta semana la entidad en cabeza de César Ferrari que vigila el sector se hizo sentir. Le impusieron al banco más grande de Colombia y con la marca más valiosa, una multa de $ 500 millones de pesos.

El equipo jurídico del banco en cabeza de la abogada Claudia Echavarría quien está al frente de cualquier estrategia de defensa es la encargada de actuar e interponer el recurso que consideren procedente.

Vea también: El lio en el que metió un exempleado de Colpatria que la puso a pagar una multa de 700 millones

La alta ejecutiva de Bancolombia es abogada de la Universidad Pontifica Bolivariana y tiene una Maestría en Leyes de Columbia University Law School dentro de Los Estados Unidos. Una vez definan la estrategia muy seguramente se apoyarán con abogados externos, una práctica común entre las grandes compañías para afrontar pleitos de importancia como éste.

La defensa se vuelve un precedente frente a la Superfinanciera

La justificación de la multa y su montó quedó consignado en la resolución número 1866 expedida el 6 de octubre de 2025 y es la respuesta a los daños y afectaciones denunciados por los usuarios. Por tratarse de una caída del sistema durante varios días el impacto es mucho mayor al que suele darse con más frecuencia de la que el banco quisiera a pesar de la robusta plataforma que maneja.

Frente a ésta existen recursos legales a los que muy seguramente el banco y su vicepresidenta jurídica acudirán. Antes de llegar al banco, Claudia Echavarría se desempeñó como Vicepresidenta de Asuntos Corporativos del Grupo Éxito el centro de su recorrido profesional ha estado en Bancolombia.

Aunque el evento de junio del año pasado fue sensiblemente complicado por la interrupción que se prolongó durante varios días, las caidas del sistema en el sector financiero no es algo excepcional, razón por la cual esta batalla legal tiene especial importancia para la más grande entidad financiera de Colombia porque marca un precedente para las demás.

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.