El pesado elenco con el que RCN reemplazará a MasterChef para intentar quedarse con el rating de la noche

La serie, que llega para reemplazara a MasterChef desde el 26 de noviembre, cuenta con actores de amplia trayectoria como los son Verónica Orozco y Rafael Novoa

Con la décima temporada de MasterChef Celebrity Colombia acercándose a su gran final, el Canal RCN ya tiene definida la producción que ocupará su horario estelar. Se trata de Las de siempre, una serie que apuesta por las historias de amistad, reinvención y resiliencia femenina.

El reconocido formato de cocina, que durante meses reunió a millones de espectadores, cerrará su ciclo el próximo 25 de noviembre de 2025, cuando se conozca quién se llevará el trofeo y los 200 millones de pesos destinados al ganador.

Mientras los seis semifinalistas (Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Michelle Rouillard y Pichingo) se disputan los últimos cupos para la gran final, RCN prepara el estreno de su nueva producción original.

“Una historia de reinvención y fortaleza femenina”

Las de siempre estará protagonizada por Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis, quienes interpretan a un grupo de amigas que enfrentan distintos desafíos personales y profesionales. La serie aborda con humor, emoción y sensibilidad las transformaciones que viven las mujeres contemporáneas, sus relaciones y la búsqueda de nuevos comienzos.

Según el canal, la historia explora “la reinvención y la fortaleza femenina”, mostrando cómo las protagonistas logran salir adelante frente a los retos que la vida les impone. Rafael Novoa, George Slebi, Iván López, Carolina Acevedo y Jair Romero completan el elenco principal, prometiendo un reparto sólido y atractivo para la audiencia nocturna.

RCN apuesta por la ficción nacional

Con este lanzamiento, RCN busca mantener el liderazgo en el horario prime time, esta vez apostando por la ficción nacional y las historias cotidianas, en contraste con el formato de competencia culinaria que ha dominado la pantalla en los últimos años.

El anuncio fue inicialmente revelado por el creador de contenido JCtelevidente, quien adelantó que la serie entraría en reemplazo inmediato de MasterChef Celebrity una vez concluya su temporada.

