- Los lios de la gerencia de ISA no detienen su expansión internacional

Cuando apenas se está acomodando el nuevo gerente tras la salida forzada de Jorge Andrés Carrillo, acaba de ganarse un potente contrato en Chile

La compañía de Interconexión Eléctrica S.A. (ISA) atraviesa actualmente una etapa de transición en su liderazgo tras la anulación del nombramiento de Jorge Andrés Carrillo por parte del Consejo de Estado en febrero pasado, debido a irregularidades en su proceso de selección.

Ante esta situación, la Junta Directiva designó el 27 de febrero a Gabriel Jaime Melguizo Posada, quien se desempeñaba como vicepresidente del Negocio de Transmisión de Energía, para asumir la presidencia encargada de la organización. A pesar de este interinato, la empresa ha mantenido su dinámica operativa y su competitividad en mercados internacionales.

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A principios de abril, ISA Vías, a través de su filial ISA Intervial Chile, consolidó su posición en el país austral al presentar la mejor propuesta económica para la licitación del Ministerio de Obras Públicas de Chile de la “Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Río Bueno – Puerto Montt”. La compañía logró imponerse ante competidores de talla internacional como la española Sacyr y el Grupo Costanera, controlado por inversionistas de Italia y Canadá.

Este nuevo contrato contempla la modernización y mantenimiento de 129 kilómetros de vía, con un inicio de operaciones previsto para el 1 de julio de 2026 y el comienzo de nuevas obras de construcción a partir de 2031. La Concesión tiene un plazo máximo de 50 años y el financiamiento será mediante cobro de peaje a los usuarios.

La presencia de ISA en Chile no es reciente, pues opera en ese mercado desde 2010 y ya cuenta con una red de 543 kilómetros de vías tanto en operación como en fase de construcción. El pasado 30 de marzo concluyó la concesión de 25 años de la “Ruta de los Ríos” entre Temuco – Río Bueno, que forma parte de la misma Ruta 5, la columna vertebral vial del país que se extiende por más de 3.300 km de territorio, desde Arica (límite con Perú) hasta Quellón (Chiloé). La nueva adjudicación representa la continuidad de este corredor estratégico desde donde se entregó Río Bueno hasta Puerto Montt.

La entrada de ISA al negocio de Concesiones en Colombia es acorde con su plan de estrategia ISA2023, que inició con la compra del 100 % de las acciones de la Concesión Costera Cartagena Barranquilla en 2019, la cual forma parte de las vías 4G en Colombia. El negocio de vías de ISA ha alcanzado una cobertura de más de 1.100 kilómetros distribuidos entre Chile, Colombia y Panamá. Este crecimiento es coherente con los pilares de la Estrategia ISA 2040 y tiene como ejecutor a su gerente general, el chileno Andrés Contreras.

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