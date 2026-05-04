- Los japoneses de Asics pisan duro en las maratones en el país

Su reciente estrategia es abrir tiendas propias para promover su zapato que protege las articulaciones les permite competir duro en el sector

La empresa japonesa Asics decidió expandir su presencia en Colombia. Esta iniciativa se da en medio del aumento del número de maratones que se realizan en el país; las estimaciones indican que Colombia podría llegar en 2026 a 100 carreras realizadas por todo el territorio nacional. Actualmente, Asics tiene 10 sucursales y la gerente designada es la ejecutiva Johanna Zambrano.

Dentro del plan de Yasuhito Hirota, director ejecutivo de Asics, la innovación es el imán de sus tenis. La firma no solo quiere ofrecer unos tenis capaces de aguantar varios kilómetros. También quiere ofrecer versatilidad, confort y apariencia. Para eso trabajan en el centro de investigación y desarrollo que lanza productos únicos en el mercado.

La característica principal que define a los tenis ASICS es su Tecnología GEL™.Introducida en 1986, esta innovación se basa en un material de silicona diseñado para absorber los impactos y reducir las vibraciones durante cada pisada, lo que protege

las articulaciones y mejora la comodidad del atleta.

En la sede central de Asics en Kobe suelen surgir las innovaciones técnicas de la marca; por ejemplo, toda la serie de zapatillas deportivas Gel Kayano fue desarrollada allí. En el sitio conviven día y noche los especialistas en creación de indumentaria deportiva.



Asics diseña ropa deportiva: chaquetas, camisetas, pantalones cortos, calcetines, cachuchas y maletas. Bajo ese plan de ofrecer una amplia variedad, la nueva sucursal en el centro comercial Mallplaza en Bogotá les dará a los clientes la oportunidad de acceder a una indumentaria acorde al terreno de la ciudad. Aunque el desgaste es inevitable.

Los expertos suelen recomendar cambiar los tenis cada 500 a 800 kilómetros. De manera aproximada, esto puede ocurrir entre 3 y 12 meses, dependiendo de la frecuencia de uso y el terreno. Factores como el peso, la superficie de la carrera y la forma de correr pueden acelerar el desgaste. En ese mundo, Zambrano, quien trabajó en Nike, prevé que Asics puede ofrecer alternativas con mayor durabilidad y una cadena de sedes cada vez más frecuentes.

En 2025 abrieron cinco tiendas; en 2026 quieren abrir cuatro y a partir de ahí, buscan mantener la meta de abrir cuatro sedes por año. Su plan refleja un diseño de negocios pensado por periodos largos, una idea frecuente en Asia. La marca ya lleva ocho años en el país, aunque su desarrollo es muy pausado, algo que es acorde a su lógica de negocios: Asics nació en 1949 y ha consolidado su desarrollo a lo largo de varias décadas, sin pausa.



Su fundador, Kihachiro Onitsuka, primero nombró la marca como Onitsuka Tiger. Su meta en aquel momento era recuperar la fuerza nacional mediante el impulso del deporte. El pueblo japonés, tras recibir las bombas atómicas, sentir la devastación y mirar los horrores desplegados por sus ejércitos, sentía una pena colectiva. En ese mundo, Asics poco a poco comenzó a ganar adeptos.

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