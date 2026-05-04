Un pozo nuevo de Ecopetrol en los Llanos sorprendió con 3mil barriles diarios

Esta localizado en el Meta y la explotación del pozo Castilla La Nueva bajo la responsabilidad del ingeniero Juan Carlos Hurtado resultó prometedora

Con la entrada de nuevas regalías, los siete mil habitantes de Castilla La Nueva, en el departamento del Meta, se verán beneficiados directamente. Los dineros girados por el Sistema General de Regalías permitirán inversiones en mejores vías y servicios, así como nuevos escenarios deportivos en el municipio por cuenta de un hallazgo que sorprende al gremio petrolero debido a su enorme posibilidad de producción.

La industria de hidrocarburos en el Meta ha alcanzado un nuevo hito con el pozo petrolero Tinamú-1, ubicado en Castilla La Nueva, el cual ha roto récords de producción inicial al alcanzar los 3.000 barriles de crudo pesado por día en su primera semana de operación.

Este descubrimiento destaca por su eficiencia operativa, ya que la perforación se completó en solo 12 días, logrando una reducción de 28 % en los gastos operaciones. Se estima que, a lo largo de su vida útil, Tinamú-1 podría aportar entre 300.000 y un millón de barriles a la producción nacional.

El descubrimiento se realizó en mayo de 2023 en el bloque CPO, o campo Castilla-Chichimene, cuando Ecopetrol actuaba como operador con una participación del 55 % y la española Repsol con el 45 %. En diciembre de 2024, Ecopetrol concretó la compra de la participación de la española por 452 millones de dólares, adquiriendo la titularidad total del bloque.

Actualmente, la gestión operativa en esta zona está bajo la dirección de la Vicepresidencia Regional de la Orinoquía, liderada por Edgard Paternina Blanco, quien aporta más de tres décadas de experiencia en la compañía. La infraestructura existente en la región ha sido fundamental para facilitar el desarrollo de este nuevo hallazgo, aprovechando que Castilla es el segundo campo de mayor producción en el país.

Desde su descubrimiento en 1969, los campos de Castilla y Chichimene han sido pilares de la producción de crudo pesado en Colombia. Operados por Chevron bajo un contrato de asociación durante 27 años, Castilla inició producción con un promedio de 10,000 barriles diarios (BPD) en 1976, mientras que el campo Chichimene lo hizo más tarde, en 1985, alcanzando 20,000 BPD en la siguiente década.

La implementación de tecnologías de inyección de agua para mejorar el recobro de crudo ha permitido aumentar la producción significativamente: en febrero de 2025, Castilla (segundo campo de mayor producción detrás de Rubiales) tuvo una producción de 55.250 BPD. Castilla Norte alcanzó el cuarto lugar con 38.083 BPD (detrás de Caño Sur Este) y Chichimene el quinto con 36.844 BPD.

Este auge petrolero se traduce en beneficios directos para los habitantes de Castilla La Nueva a través del Sistema General de Regalías. Para el bienio 2025-2026, el municipio tiene proyectado recibir aproximadamente 21.759 millones de pesos por concepto de asignaciones directas, dada su condición de productor clave en el departamento. Estos recursos ya están siendo destinados a la mejora de la calidad de vida local, como lo demuestra la formalización de convenios en febrero de 2026 para la adecuación de escenarios recreativos y deportivos, con una inversión que supera los 3.800 millones de pesos.

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