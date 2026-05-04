- Grupo de Energía de Bogotá pisa duro en la energía de Brasil

Juan Ricardo Ortega lideró el acuerdo que permitirá al GEB quedarse con el control total de cuatro concesiones y avanzar en su expansión en Latinoamérica

El Grupo Energía de Bogotá, encabezado por Juan Ricardo Ortega López, logró un acuerdo con su socio Centrais Elétricas Brasileiras S.A., (Axia Energía), a través de su filial Gebbras Participacoes Ltda. para comprar el 49 % de la participación en cuatro sociedades concesionarias de Transmisión de Energía en Brasil.

Con esta negociación, el Grupo Energía de Bogotá pasará a tener el control total del capital accionario de Goiás Transmissão S.A., MGE Transmissao S.A., Transenergía Renovável S.A. y Transenergía São Paulo S.A., lo que permite consolidar su posición en el mercado regional, un punto clave para el desarrollo energético en Latinoamérica.

Sin embrago, desde el Grupo Energía de Bogotá se ha dicho que el cierre del negocio estaría condicionado al cumplimiento de los términos habituales y la obtención de las aprobaciones regulatorias correspondientes en Brasil, donde también se incluyen las de la Agencia Nacional de Energía Elétrica (ANEEL), y el Conselho Administrativo de Defensa Económica (CADE).

Las cuatro concesiones adquiridas por el Grupo Energía de Bogotá registran ingresos cercanos a los 280 millones de reales brasileños, los cuales equivalen a USD 56 millones, y proyectan un Ebitda bajo estándares IFRS de 212 millones de reales (USD 42 millones en 2025), lo que evidencia la fortaleza y estabilidad de los activos para el portafolio del Grupo. Esta compra está dentro de los parámetros de expansión de la compañía y su consolidación en el negocio de transmisión en Latinoamérica, uno de los mercados más competitivos en materia energética en la región.

Para Juan Ricardo Ortega López, presidente de Grupo Energía de Bogotá, el objetivo es construir plataformas sólidas que garanticen un crecimiento sostenido y la confiabilidad necesaria para fortalecer los activos estratégicos y tener una presencia estable en Brasil. Todo esto le permitirá aportar a sistemas energéticos más robustos, que sean confiables y estén preparados para los desafíos de la transición energética.

Ortega López indicó que los activos que hacen parte de esta transacción representan una plataforma muy relevante dentro del sistema eléctrico brasileño. En conjunto, operan 1.086 kilómetros de líneas de transmisión en niveles de tensión de 500 kV, 345 kV, 230 kV, y 138 kV, además de 15 subestaciones ubicadas en estados estratégicos como: Espíritu Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, y São Paulo.

La transacción está financiada con la presencia y el fortalecimiento que ya tiene el Grupo Energía de Bogotá en este país, que participa en 13 concesiones que superan los 5.200 kilómetros de redes de transmisión, colocándose como la quinta compañía del país en este sector. El crecimiento del Grupo ha estado acompañado de alianzas estratégicas entre las que se encuentran Argo Energía y Redeia de España.

En noviembre de 2022, el Grupo Energía de Bogotá ya había adquirido cinco concesiones de transmisión energética en ese mismo país, un multimillonario negocio que estuvo liderado por el Ortega y por el vicepresidente de la compañía Andrés Baracaldo. Allí GEB pagó USD 834 millones al Fondo Brasil Energía, Fundo de Investimento em Participacoes Multiestrategia. Lo anterior le permitió a Argo, filial del Grupo Energía de Bogotá, ampliar el negocio teniendo en cuenta que ya contaba con 1.743 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV y 230 kV.

Las cinco concesiones adquiridas en ese momento por el Grupo Energía de Bogotá fueron: Esperanza Transmisora de Energía S.A., Odoyá Transmisora de Energía S.A., Transmisora José María de Macedo de Electricidad S.A., Giovanni Sanguinetti Transmisora de Energía S.A., y Veredas Transmisoras de Energía S.A., ubicadas en los estados de Bahía, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Piauí y Rio Grande do Norte.

Con la compra de estas cinco concesiones, el Grupo de Energía de Bogotá se fortaleció muchísimo y se convirtió en la quinta compañía más grande en el tema de las transmisiones energéticas en Brasil, fortaleciendo su presencia en Latinoamérica.

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