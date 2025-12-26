- Tres poderosas petroleras extranjeras lograron que sus representantes estuvieran en la mesa directiva del gremio

Con Frank Pearl en la presidencia ejecutiva acaban de ajustar el consejo directivo en la recta final de un gobierno hostil con el sector. ¿Quiénes quedaron?

Aunque la Drummond se conoce más por la explotación de carbón en departamentos de la costa atlántica de Colombia también tiene un brazo empresarial dedicado al negocio de la energía y fue precisamente un representante de Drummond Energy, Alberto García, el elegido para presidir el consejo directivo durante el próximo año. Estará acompañado por Juan José Martínez quien es ejecutivo de la distribuidora de gasolina Primax y Alejandra Castaño, de petrolera colombiana SierraCol quienes ocuparan las dos vicepresidencias.

Los peruanos del grupo Romero le vendieron Primax al hondureño grupo UNO de Fredy Nasser Salman que ya tenia asiento en la directiva de la Asociación Colombiana de Petróleo. La empresa nacional con exploración y producción de petróleo y gas en las cuencas de los Llanos, Magdalena Medio y Putumayo, SierraCol, se estrena en la directiva de ACP.

Frank Pearl, presidente de ACP desde 2023

Frank Pearl fue ratificado en la presidencia ejecutiva que ocupa desde hace dos años tras el retiro después de 9 años del exministro Kiko Lloreda a quien le tocó el arranque del gobierno Petro y la embestida contra la industria de hidrocarburos en el país y muy directamente contra las petroleras extranjeras.

Quiénes son los ejecutivos de Drummond, Primax, SierraCol en ACP

Drummond Ennery es después de Ecopetrol la empresa más grande del sector energético y minero en Colombia, consolidado durante varias décadas. Liderada por Miguel Linares es reconocida principalmente por su operación de carbón térmico, infraestructura ferroviaria y portuaria, y su peso en las exportaciones mineras del país, de las cuales se recuerda el rifirrafe presidencial por el envío de carbón a Israel.. En los últimos años se ha alineado con la transición energética y la sostenibilidad ambiental en una labor en la que ha tenido mucho que ver su CEO Alberto García, con más de dos décadas en la empresa, quien ha defendido públicamente la importancia de una transición energética ordenada, que tenga en cuenta las realidades económicas y sociales de países productores como Colombia.

Juan José Martínez es otro veterano de 24 años en el sector de energía y combustibles. Es presidente de Primax, actor relevante en el mercado de combustibles líquidos, lubricantes y soluciones energéticas, Opera una extensa red de estaciones de servicio en países Perú, Ecuador y Colombia donde ingresó en 2018 tras adquirir los activos de Terpel Perú y luego la red de estaciones de ExxonMobil, una operación que le permitió posicionarse rápidamente como uno de los principales distribuidores de combustibles del país y mantiene su presencia en ciudades y corredores estratégicos, ofreciendo gasolina, diésel. Desde ACP Martínez ha sido una de las voces del empresariado en política energética, abastecimiento de combustibles, seguridad jurídica e inversión.

SierraCol Energy se ha posicionado como un actor relevante dentro del grupo de operadores medianos del país en producción y exportación de crudo. Busca consolidarse como un operador eficiente de activos onshore (en tierra), capaz de maximizar el valor de campos maduros mientras se adapta gradualmente a las transformaciones estructurales del sector energético colombiano.

La voz de SierraCol en la mesa de ACP es Alejandra Castaño, una de las figuras clave en la estructura directiva de la petrolera, con influencia directa en la gestión del capital humano en la que tiene 20 años de experiencia y los asuntos corporativos en Colombia.

En el candente debate presidencial, ACP y su grandes empresas agremiadas están afinando las voces.

Le puede interesar: Empresarios empiezan a alzar su voz contra la Tributaria de Petro

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.