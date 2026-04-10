- El poderoso taxista que traicionó a su gremio, les montó competencia y causó la protesta en el Aeropuerto El Dorado

Julio Jiménez fue director en Taxi Imperial, creó una flota de vans blancas que buscan pasajeros en el Dorado, tiene a los taxistas preocupados y pidiendo su cabeza

La razón detrás de las protestas de los taxistas que bloquearon las operaciones en el Aeropuerto El Dorado tiene como responsable a Julio César Jiménez, un empresario bogotano cuyos intereses chocaron con los de un gremio al cual pertenece.

Tras las protestas generadas por los taxistas en el Aeropuerto Internacional El Dorado, que terminaron en disturbios y enfrentamientos entre los agremiados y la policía de Bogotá, se conoció la verdadera raíz de la problemática, expuesta por los mismos conductores afiliados a la empresa Taxi Imperial S.A.S.

De acuerdo con lo manifestado por algunos conductores, todo comenzó con la llegada del empresario Julio César Jiménez Medina a la gerencia operativa de Taxi Imperial y su determinación de cambiar las reglas de juego y las condiciones laborales con las que venían trabajando los taxistas.

Jiménez Medina, tomó la decisión de aumentar el número de camionetas blancas en la flota, que claramente compiten con los taxis por la prestación del servicio en la terminal aérea. De 50 vehículos que venían prestando el servicio, pasó a 250 carros, lo que colmó la paciencia de los conductores de los amarillos, porque con la llegada de más carros blancos, cambiaron las condiciones.

Con estos cambios, quienes son propietarios de varios vehículos taxi solo podían manejar uno, mientras que el resto debía ser operado por la empresa. Además, las ganancias les eran entregadas 20 días después del respectivo cobro de la cuota. La flagrante competencia desleal establecida por Jiménez les llenó la copa a los taxistas que al final salieron a protestar.

Fue tal la presión de los taxistas que reclamaban sus derechos, que Julio Jiménez decidió renunciar a su cargo como gerente operativo de Taxi Imperial.

Quién es Julio César Jiménez Medina

Es el propietario de la empresa Transportes American Visa Tour, que, según los taxistas afiliados a Taxi Imperial S.A.S., es la misma firma propietaria de las camionetas blancas que prestan el servicio especial de pasajeros en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá de forma privilegiada y fomentando la competencia desleal entre los transportadores públicos.

También es dueño de la cadena de hoteles American Visa Tower, con varias sedes en Bogotá y Cali. En la capital del país, las sedes se ubican en la Localidad de Teusaquillo en la carrera 40 # 25 – 05, muy cerca de la embajada americana en el sector de Corferias. Otra sede se ubica en la carrera 39A # 25 – 65, y otra sucursal está en la zona de Normandía, Localidad de Engativá.

Jiménez Medina también es dueño de la Agencia de Viajes Imperial S.A.S., cuya sede principal está en Bogotá en la Avenida Ciudad de Cali # 51 – 66, local 9 del edifico World Business Center. Entre sus propiedades también se encuentran restaurantes y Cafés, aparte de lotes y apartamentos en la ciudad de Chiquinquirá, Boyacá, y Bogotá.

Cuentan algunos amigos del empresario que Julio César Jiménez Medina pasó de manejar un taxi en la ciudad de Bogotá, operando en la Terminal de Transportes del Salitre y en el Aueropuerto Internacional El Dorado, a fundar la cadena de Hoteles American Visa S.A.S. el 31 de mayo de 2019, en la carrera 36 # 25B – 78.

Cuentan también que el negocio surgió transportando pasajeros que, al llegar a estas terminales de transporte, y sin tener un alojamiento definido en la ciudad, le pedían recomendaciones a cambio de una comisión. Así fue como Jiménez se dio cuenta que había una oportunidad de negocio, y decidió invertir en ese emprendimiento.

Lo primero que hizo fue comprar una vivienda, la cual convirtió en alojamiento para viajeros a precios bajos, y el negocio creció con la ayuda de los mismos huéspedes, quienes recomendaban el lugar por el buen servicio. El negocio creció y se expandió rápidamente a medida que Jiménez fue adquiriendo propiedades para ampliar su oferta.

Con la emergencia sanitaria del covid 19, la empresa estuvo a punto de quebrar; sin embargo, logró mantenerse aprovechando las instalaciones de los hoteles, las cuales fueron arrendadas al Gobierno para alojar a pacientes en cuarentena, lo que le permitió seguir en pie y salir fortalecido con la ayuda del sector público.

Hoy, lo que comenzó en una casa como un hospedaje, es una cadena hotelera que cuenta con varias sedes en Bogotá y Cali, que tiene planes de expansión hacia otras regiones del país y a nivel internacional en Latinoamérica. Tan importante es su emporio empresarial para el sector turístico del país que, en 2025, participó en la feria de ANATO, el evento de este tipo más importante de Colombia y del sector hotelero.

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