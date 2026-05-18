- Los hermanos paisas que convirtieron el reciclaje en ropa playera que ya se hizo famosa

Con prendas hechas a partir de botellas plásticas los envigadeños Daniel y Juan Camilo Velásquez levantaron una marca que hoy ya exporta al Caribe

Inspirados en músicos como el Joe Arroyo y marcados por un viaje que les cambió la vida, Daniel Velásquez y su hermano Juan Camilo terminaron creando una marca que hoy se luce en las playas de Colombia y el Caribe. BohíoPlaya no nació en una familia de empresarios o diseñadores de moda; surgió de dos paisas cansados de la rutina y decididos a apostarle a un sueño que parecía improvisado, pero que terminó convirtiéndose en un negocio sólido.

Hermanos Velásquez.

Daniel trabajó durante años como periodista y redactor para diferentes medios del país. Sus días transcurrían frente a una pantalla, atrapado en una rutina que poco a poco comenzó a desgastarlo. Aunque ejercía su profesión, sentía que algo le hacía falta. La música era realmente su pasión y por eso hacía parte de una banda llamada Bajo del Palmar.

Fue precisamente la agrupación la que recibió una invitación para viajar a Cuba, un destino que terminaría cambiando por completo la vida del paisa. Daniel no dudó demasiado: renunció al trabajo que lo tenía agotado y se lanzó a la aventura con el respaldo de su familia.

Para ese viaje armó una maleta llena de prendas caribeñas, especialmente camisas frescas y coloridas que rápidamente se robaron las miradas durante las presentaciones de la banda. Lo curioso es que, muchas veces, la ropa llamaba más la atención que la misma música.

Lejos de incomodarlo, aquello le abrió los ojos. Aunque no sabía nada sobre costura o moda, entendió que ahí había una oportunidad enorme. Así fue como en 2015 nació BohíoPlaya, una marca que hoy se define como “criollismo puro” y que ha logrado llevar el sabor caribeño colombiano a diferentes rincones del continente.

Una marca de hermanos paisas que convirtió el reciclaje en parte de su esencia

El inicio no fue sencillo. Daniel y Juan Camilo tuvieron que buscar asesoría, aprender desde cero y rodearse de personas que creyeran en el proyecto. Fue entonces cuando apareció Beatriz, una mujer que terminó convirtiéndose en pieza clave de la historia de la empresa.

Al comienzo solo vendían camisas y era el propio Daniel quien hacía las entregas en moto por Medellín. Las ventas eran mínimas: apenas dos camisas por semana. Sin embargo, ni él ni su hermano —administrador de empresas— pensaron en rendirse.

Con el tiempo decidieron darle una identidad diferente a la marca apostándole a la sostenibilidad. BohíoPlaya empezó a fabricar prendas utilizando botellas plásticas recicladas y algodón recuperado, una decisión que terminó fortaleciendo enormemente el proyecto.

Gracias a ese enfoque ambiental, para 2023 la compañía ya había sembrado más de 180 árboles, ahorrado cerca de 60 millones de litros de agua y reciclado más de 150 mil productos plásticos.

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Pero el crecimiento de la empresa no solo estuvo ligado a la sostenibilidad. El padre de Daniel y Juan Camilo también jugó un papel fundamental. Carpintero de profesión, fue quien ayudó a construir la primera tienda física de BohíoPlaya en 2018, ubicada en Envigado, el municipio del Valle de Aburrá donde crecieron.

La respuesta del público fue tan positiva que prácticamente se quedaron sin inventario en poco tiempo. El negocio comenzaba a despegar y eso les confirmó que iban por el camino correcto.

Shark Tank, la pandemia y el impulso que les dio Carlos Vives

En medio del crecimiento, apareció una oportunidad inesperada: presentarse al programa Shark Tank Colombia, que en ese momento tenía enorme popularidad en el país.

Aunque no lograron cerrar una inversión con los “tiburones”, la experiencia sí les permitió entender el verdadero potencial que tenía BohíoPlaya como marca.

Después llegó uno de los momentos más difíciles para cualquier emprendimiento: la pandemia. Mientras muchos negocios desaparecieron, ellos resistieron y encontraron la forma de mantenerse a flote.

La gran recompensa apareció en 2021, cuando lanzaron una colección junto a Carlos Vives. Aquella alianza les abrió puertas enormes y terminó impulsando aún más el reconocimiento de la marca a nivel nacional.

A partir de ahí comenzó una etapa de expansión. BohíoPlaya fortaleció su presencia en Bogotá y dio un paso clave al llegar a Cartagena en 2024, ciudad que hoy es uno de los puntos más fuertes para la empresa. Además, la marca ya exporta productos a países como Panamá, Chile, Guatemala y Puerto Rico.

La alianza con Nacional y el impacto social detrás de BohíoPaya, la marca de los hermanos paisas

Este 2026 ha sido otro año importante para la marca paisa. Hace apenas unas semanas lanzaron una colección junto a Atlético Nacional, equipo del que son hinchas.

La colección mezcla el estilo relajado y caribeño de BohíoPlaya con elementos representativos del club antioqueño, creando prendas pensadas para usar más allá del estadio. Para la empresa, la campaña se convirtió en uno de sus proyectos más exitosos.

Lo más llamativo es que todas las prendas siguen confeccionándose en Medellín, en talleres satélite donde trabajan madres cabeza de hogar. Un detalle que demuestra que la compañía no solo mantiene un compromiso ambiental, sino también social.

Hoy, Daniel Velásquez también se convirtió en una voz reconocida entre emprendedores colombianos gracias a sus redes sociales, donde comparte experiencias, errores y consejos con un lenguaje mucho más cercano y auténtico.

Lo que comenzó como el cansancio de una rutina terminó convirtiéndose en una marca que hoy representa el espíritu caribeño, la sostenibilidad y el emprendimiento colombiano. Una idea nacida entre música, viajes y camisas coloridas que terminó impactando no solo la vida de dos hermanos paisas, sino también la de cientos de personas que hoy hacen parte de BohíoPlaya.

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