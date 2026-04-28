- Los caleños que a punta de salsa están conquistando Europa y trayendo nuevos turistas al país

Tras ganar el Mundial de Salsa en 2023, Jhon Jairo y Daniela iniciaron giras por Europa donde enseñan y conectan con comunidades que viven el ritmo caleño

A punta de pasos firmes, estilo propio y ese sabor que solo se aprende en las calles de Cali, los caleños, Jhon Jairo y Daniela han logrado algo que pocos imaginaban: convertir la salsa en un puente cultural que hoy conecta a Europa con la capital del Valle. No es cuestión de suerte. Detrás hay años de disciplina, historia familiar y una conexión con la música que empezó cuando apenas eran niños.

Aunque se llevan varios años de diferencia, el destino los cruzó en Nueva Dimensión, una de las academias más tradicionales de la ciudad. Allí, Jhon Jairo llegó incluso a darle clases a Daniela, sin sospechar que tiempo después se convertirían en pareja de baile y recorrerían juntos escenarios internacionales.

Hoy, su nombre empieza a sonar más allá de Colombia. No solo por los títulos que han conseguido, sino por el impacto que generan: cada presentación se convierte en una vitrina de la cultura caleña para públicos que, en muchos casos, apenas están descubriendo la salsa.

Así fue como este par de caleños terminaron metidos en el mundo de la salsa

La historia de Jhon Jairo no empezó en la pista, sino en la cancha. Su primer amor fue el fútbol, pero el peso de la tradición familiar terminó inclinando la balanza. A los 8 años, su hermano lo llevó a clases de baile casi por obligación. No era lo que soñaba, pero el talento apareció rápido.

En su casa, la salsa era parte del ambiente. Su madre era amante del género y su padre, que trabajaba como DJ, llenaba el hogar de discos. Esa mezcla terminó marcando el camino. Su hermano, Alexánder Rodríguez, también vinculado al mundo de la danza, lo integró a su escuela para pulir su técnica.

El salto llegó cuando, en medio de una competencia, le sugirieron presentarse en Nueva Dimensión. Tenía apenas 12 años. Desde entonces, la salsa desplazó al fútbol. Empezaron los torneos, las presentaciones y una carrera que lo llevaría a uno de los escenarios más importantes del país: Delirio.

Foto: diegof.loayza

En Delirio, Jhon Jairo no solo bailó, también creció como maestro y coreógrafo. Incluso llegó a ser coordinador artístico de montajes como “El Paseo de la Aurora”, dentro de un espectáculo que combina música, circo y danza, y que ya supera dos décadas de trayectoria.

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Mientras tanto, Daniela empezaba su propio camino. Tenía 6 años cuando pidió como regalo de cumpleaños entrar a clases de salsa. Su ingreso a Nueva Dimensión no fue fácil. Su estatura representaba un reto en un entorno donde la precisión y la estética son claves.

Al inicio, incluso Jhon Jairo tuvo dudas sobre su proyección. Pero Daniela respondió con disciplina. Ensayó más que muchos, tomó clases adicionales —incluidas algunas con Lina Marcela Valencia— y poco a poco fue consolidando su lugar. La técnica llegó, pero también la mentalidad. Y eso terminó marcando la diferencia.

Un antes y un después tras la pandemia

La pandemia cambió el ritmo de todo, también el de la salsa. Sin escenarios ni eventos, Jhon Jairo migró a las redes sociales y a las clases virtuales. Fue en ese contexto donde se consolidó su trabajo con Daniela como pareja de baile.

El encierro terminó convirtiéndose en una oportunidad. Lo que empezó como contenido digital los llevó a competir en el Mundial de Salsa de 2022, donde alcanzaron el tercer lugar. Un año después, en 2023, dieron el golpe: se coronaron campeones del mundo.

Ese título cambió todo. Profesores, academias y antiguos alumnos en Europa empezaron a contactarlos. Así llegó la primera gira: Alemania, Francia, Bélgica, Suiza, Reino Unido y Países Bajos.

Lo que encontraron fue un circuito inesperado: comunidades enteras que viven la salsa con intensidad, muchas de ellas impulsadas por colombianos que migraron y llevaron consigo el ritmo caleño. Jhon Jairo y Daniela no solo dieron clases o presentaciones; lograron conectar con ese público que ve en la salsa una forma de identidad.

Desde entonces, ya suman tres giras por el continente europeo. Cada una más grande que la anterior. Cada escenario, una oportunidad para mostrar que la salsa caleña sigue siendo una de las más potentes del mundo.

Su impacto va más allá del baile. Sin proponérselo directamente, se han convertido en promotores de ciudad. Quienes los ven, preguntan por Cali, por sus escuelas, por su cultura. En otras palabras, hacen turismo desde el escenario.

Hoy, su historia sigue escribiéndose entre aeropuertos, tarimas y ensayos. Son dos nombres que todavía no suenan tanto en el país, pero que afuera ya empiezan a representar una cara distinta de Colombia. Una que no necesita discurso, porque se entiende con música, pasos y emoción.

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