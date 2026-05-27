Los Gilinski son los que más carne de cerdo venden en Colombia con sus marcas Zenú, Pietrán y Rica Rondo

Los colombianos cada vez consumen más proteína animal y aunque el pollo sigue siendo la que más se consume, el negocio cárnico de Nutresa es el más exitoso

Los colombianos consumen cada vez más carne, pero por su precio la de res ha sido superada por la de cerdo que creció un 7.5% en contraste con la de res que aumentó un 5.7%. El pollo se mantiene como la proteína más consumida en el territorio nacional, con una participación del 46 %, le sigue la carne de res con un 22 %, y luego la de cerdo con un 20 % ocupan lugares de gran relevancia en la canasta familiar, sustentados principalmente por los animales sacrificados y procesados en los frigoríficos nacionales.

En general el consumo por persona de proteínas cárnicas en Colombia experimentó una notable expansión en 2025, situándose en 80,4 kg, lo que representó un incremento del 2,2 % en comparación con 2024.

En la cumbre de este sector se ubica Alimentos Cárnicos, consolidado como el frigorífico más grande de Colombia y el líder indiscutible en los segmentos de carnes frías procesadas, carnes maduras y embutidos. Esta compañía pertenece al Grupo Nutresa —actualmente controlado por el empresario Jaime Gilinski— y registra un volumen de ventas que casi triplica al de su competidor más cercano, Red Cárnica.

Marcas tradicionales que cimentaron la industria actual

Alimentos Cárnicos es propietaria de marcas de amplia tradición nacional como Zenú, Pietrán, Rica Rondo y Cunit. El origen de este brazo cárnico se remonta a la década de los años 50 con el nacimiento de Zenú, una época en la que la comercialización cárnica local se limitaba al corte directo y al expendio en puntos de venta, coexistiendo con pequeñas fábricas artesanales de embutidos. En 1962, la familia Ospina Vásquez vendió la marca a Industrias Alimenticias Noel, convirtiéndose ambas compañías en el cimiento del actual Grupo Nutresa.

Durante el año 2025, el segmento de cárnicos de Nutresa reportó ventas por $3.031.954 millones a clientes externos, sumados a $90.314 millones en transacciones internas, consolidando un total de $3.122.268 millones en esta unidad de negocio.

Los brasileños y dominicanos entran a Colombia

El segundo operador de mayor tamaño en el país es Red Cárnica, propiedad de la multinacional Minerva Foods, la cual desarrolla sus actividades a través de dos plantas de beneficio situadas en Bucaramanga y Ciénaga de Oro, Córdoba. La multinacional hizo su ingreso al mercado colombiano en 2015 mediante la compra de este frigorífico cordobés. La entrada al país estuvo liderada por su CEO, Fernando Gelletti de Queiroz, miembro de la familia fundadora y propietarios históricos de la organización.

En 2025, Minerva Foods registró ingresos brutos cercanos a los $1.383 millones en Colombia y lideró el escalafón de exportaciones de carne bovina del país. El frigorífico reportó una producción nacional de 117.200 toneladas, de las cuales despachó 29.853 toneladas hacia mercados internacionales. Su ritmo de producción de 1.550 cabezas diarias equivale al 3,7 % de la operación global de la multinacional de origen vacuno, cuyo eje principal se concentra en Brasil con un 53,9 %, además de tener sedes en Paraguay, Argentina y Uruguay. A nivel global, China se posicionó como el principal destino de la producción de la firma en 2025, con un 27 % de participación, abastecido mediante sus sedes sudamericanas. Adicionalmente, el grupo gestiona operaciones de carne de cordero en Chile y Australia bajo la firma Ativos Alvo.

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Este 2026, Jaime Liévano a sus 80 años dejó la presidencia de Agropecuaria Aliar La Fazenda, empresa que ideó a los 60 años inspirado en proyectos en el cerrado brasileño

En la línea de la carne porcina destaca Agropecuaria Aliar, conocida en el mercado comercial por su marca La Fazenda. Este proyecto integrado se localiza en Puerto Gaitán, Meta, y abarca una extensión de entre 65.000 y 70.000 hectáreas para controlar la totalidad de la cadena productiva del cerdo. La infraestructura incluye 50.000 hectáreas sembradas con cultivos de maíz y soya, plantas de semillas, secamiento, almacenamiento y concentrados, granjas de cría, plantas de sacrificio, salas de desposte, embutidos, red de transporte y puntos de venta propios.

En el transcurso de 2025, La Fazenda reportó facturaciones por 1,07 billones de pesos, apoyada en una producción de 98,2 millones de kilogramos de carne de cerdo como actividad principal. Su balance comercial anual incluyó también el expendio de 1,6 millones de kilogramos de carne de res, 2.774 toneladas de derivados cárnicos, 6,8 millones de litros de leche, 114.206 toneladas de maíz y 50.256 toneladas de soya. Últimamente ha incursionado en ganadería bovina aprovechando suelos aptos para pasto.

El capital de la empresa está constituido principalmente por el grupo antioqueño Grupo Bios, con un 40 % de participación, y por Agropecuaria Promialianza, vehículo estructurado por el fundador del proyecto en 2007, el empresario santandereano Jaime Liévano en una búsqueda de autosuficiencia en granos del país. En esta sociedad también participan la compañía Construcciones Marval, ligada a la familia Marín Valencia de Bucaramanga, y la familia Vicini de República Dominicana, que posee un 27,7 % a través de su Fondo Inicia.

Las asociaciones también participan de este mercado

Otro actor de relevancia en el mercado porcino es la empresa Cerdos del Valle (Cervalle), fundada en 1998 por una asociación de productores del departamento del Valle del Cauca liderados por César García Gómez, actual presidente de su junta directiva. Cervalle produce, transforma y comercializa cortes frescos, carnes frías y alimentos adobados bajo su línea especializada Practicerdo. La distribución de sus productos se efectúa a través de siete locales estratégicos en la ciudad de Cali, cadenas de grandes superficies y canales digitales de entrega como Rappi.

En el año 2020, la compañía puso en marcha su propio frigorífico en el municipio de La Victoria, Valle, destinado a la elaboración de carnes frías. Asimismo, la firma integró el grupo de empresas pioneras que despacharon la primera exportación histórica de carne de cerdo colombiana con destino al continente africano, específicamente hacia Angola. Con el propósito de expandir su capacidad instalada, en septiembre de 2025 la organización obtuvo un crédito financiero por valor de 60.000 millones de pesos.

El panorama de la industria cárnica nacional se complementa con la participación de la Cooperativa Colanta, reconocida como la principal cooperativa lechera de Colombia. La entidad nació originalmente en 1964 bajo el nombre de Coolechera por iniciativa del médico caucano Rafael Cerón y un grupo de 65 productores agrarios del municipio de Donmatías, con el fin de comercializar leche hacia Medellín.

Colanta solo ha tenido dos gerentes desde que adoptó su actual nombre en 1973, en 2017 asumió Sergio León González en reemplazo de Jenaro Pérez

Tras afrontar tres crisis financieras consecutivas, el gobierno dictaminó su proceso de liquidación en 1972. La recuperación institucional estuvo a cargo del médico veterinario y zootecnista Jenaro Pérez Gutiérrez, quien asumió la gerencia en 1973 y dirigió la entidad durante 43 años hasta su renuncia a finales de 2016, transformándola en la cooperativa agroindustrial más importante del país.

Colanta se ratificó el año pasado como el mayor acopiador y procesador de leche en Colombia, concentrando el 25 % del mercado formal nacional.

Sus ingresos globales sumaron un total de 4.681.728 millones de pesos en 2025. Dentro del sector de los cárnicos, la cooperativa opera el frigorífico Frigocolanta en Santa Rosa de Osos y la planta de derivados cárnicos en San Pedro de los Milagros, ambos ubicados en Antioquia. En 2025, Frigocolanta sacrificó 264.337 porcinos, generando una producción de 12.625 toneladas de carne de cerdo.

Respecto al ganado vacuno, el beneficio conjunto entre las plantas de Frigocolanta y Fricolesar alcanzó las 55.627 cabezas de ganado, equivalentes a 4.521 toneladas de carne en canal. Esta división de negocios cárnicos generó ingresos para la cooperativa por valor de $499.873 millones, lo que representa aproximadamente el 10,7 % de la facturación total de la compañía.

El buen comportamiento en 2025 de estos frigoríficos muestra una recuperación en la producción y consumo de carne de res y cerdo en el país, así como los resultados de la apertura de nuevos mercados como el chino.

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