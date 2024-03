¿Los gatos y perros no pueden comer pan? Esto es todo lo que debe saber

Estos son los efectos que puede causarles el consumo si no sabe darselos. Aquí le contamos cómo hacerlo para no causarles daño

.Publicidad.

En algunos hogares con mascotas es normal brindar de la comida ‘humana’ a los animales, las personas suelen dar pequeñas probadas de lo que comen a sus peludos como una muestra de amor y como una señal de que son un miembro más de la familia. Uno de los alimentos más comunes en las despensas colombianas es el pan. Tanto gatos y perros adoran este alimento pero ¿les hace bien?.

Lo primero que se debe aclarar es que el pan no es tóxico para sus peludos, pero su consumo debe ser moderado y ocasional. Usado en cantidades pequeñas este alimento puede ser incluso como una golosina, pero debe percatarse que no contenga otros ingredientes que sí son tóxicos para ellos como cebolla o ajo. Aunque ojo al no aportarles un gran valor nutricional su alto consumo puede causarles problemas de salud.

..Publicidad..

Cuando sus mascotas comen mucho pan pueden iniciar sintiendo malestares gastrointestinales como diarrea, vómitos, flatulencias y calambres abdominales. Pero comerlo con frecuencia a futuro, puede traerle problemas más graves como la obesidad, sobre todo los refinados que tienen altos niveles de carbohidratos.

...Publicidad...

Otro cuidado que debe tener es saber si su gato o perro es intolerante al gluten, ya que existen algunos casos. Pues el pan en su mayoría contiene gluten y debe evitar por completo dárselos para que no tenga efectos adversos en ellos. En conclusión debe dárselos en forma moderada y muy ocasional solo a los peludos que si tenga permitido su consumo o buscar otras golosinas más saludables.

....Publicidad....

| Ver también: Alimentos que no pueden comer los perros: las frutas y verduras ...