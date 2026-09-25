Los franceses de Électricité de France liderados desde Paris por Bernard Fontana pisan cada vez más duro Colombia  

El gigante estatal con los brasileros de BTG Pactual le compraron a los canadienses de Isagen 4 pequeñas hidroeléctricas en Antioquia y 5 parques solares en el Meta

Cuatro pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH), El Popal, El Molino, San Miguel y San Matías, localizadas principalmente en Cocorná, en el Oriente antioqueño, además de cinco parques solares en el departamento del Meta, Llanos I, Llanos II, Llanos III, Llanos IV y Llanos V) .manejados por Isagen de propiedad de la canadiense Brookfield fueron adquiridos por Électricité de France - EDF en alianza con el fondo de inversión brasileño BTG Pactual Commodities.

EDF pertenece al gobierno francés y dedicada a la generación y prestación de servicios eléctricos en todas las modalidades y su presidente Bernard Fontana, lo nombra el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien desde Paris impulsa un acelerado plan de expansión en la cartera de renovables (fotovoltaica y eólica offshore) enfocado en mercados estratégicos de Europa y América Latina.

Estrategia y modelo de operación de los franceses en Colombia

La estrategia de invasión de la multinacional francesa para ingresar y consolidar sus inversiones en el mercado eléctrico ha hecho que Colombia haya entrado a su radar. Realizan joint ventures o compran participaciones en proyectos de gran escala junto a socios locales y fondos de capital. De este modo, aporta financiación, tecnología de vanguardia y estándares internacionales de ingeniería.

Con este modelo han entrado al Casanare donde tienen un proyecto de Generación con biomasa: A través de la empresa conjunta Brillo Renovables / Refoenergy, EDF se alió con Refocosta (filial del Grupo Valorem, principal vehículo de inversión y holding empresarial de la familia Santo Domingo en el país) para desarrollar la planta de biomasa de Villanueva. Con una capacidad de 30 MW e insumos a base de madera de eucalipto, la central entró en operación a finales de 2025 con una capacidad proyectada para suministrar más de 200 GWh anuales.

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Proyectos solares de escala local y B2B (negocio a negocio): En colaboración con Brillo Renovables, la compañía adelanta desarrollos fotovoltaicos en el departamento del Cesar, entre los que figuran los parques solares Las Bateas y Las Delicias (2 MW).

El brasileño André Salgado administra desde la sede regional las operaciones de proyectos solares, eólicos y la estructuración comercial en Colombia

Autoconsumo e inyección fotovoltaica masiva: EDF Renewables ha orientado su estrategia solar en la Costa Caribe hacia alianzas industriales y proyectos de gran escala. Sobresale su acuerdo con Drummond Ltd. para estructurar y construir el parque Solar Cañahuate, un complejo fotovoltaico desarrollado sobre áreas mineras en proceso de restauración en los municipios de El Paso y Chiriguaná (Cesar), diseñado para proveer energía limpia tanto al sistema interconectado como a las operaciones mineras del corredor cesarense.

Apuesta eólica offshore en el Caribe: Mediante su filial dedicada EDF Renewables, la multinacional participa activamente en las rondas de asignación de áreas marítimas en el Golfo de Morrosquillo, lideradas por la DIMAR (Dirección General Marina) y el Ministerio de Minas y Energía. EDF aporta su experiencia técnica acumulada en la construcción y operación de grandes parques marinos en Europa (como Fécamp y Saint-Nazaire en Francia) y Asia.

Prospectos fotovoltaicos en Sucre y Bolívar: El portafolio de estructuración de largo plazo incluye iniciativas solares diseñadas para conectarse a los puntos de evacuación de la sabana de Sucre y Bolívar, aprovechando los altos índices de radiación solar de la zona.

Todos estos proyectos están bajo la dirección de André Salgado, quien se desempeña como vicepresidente para América Latina de EDF Renewables y CEO de la filial en Brasil.

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