- Alejandro Santo Domingo corona con su inversión de energía renovable en el Casanare

Entra en operación la planta de biomasa de madera más grande del país, una alianza de Reforestadora de la Costa de los Santo Domingo y la francesa EDF

El megaproyecto de producción de energía renovable a partir de biomasa de madera Refoenergy Villanueva se desarrollo en Villanueva, Casanare gracias a una alianza estratégica entre Reforestadora de la Costa (Refocosta), del Grupo Santo Domingo, y la francesa EDF Power Solutions. Después de una gran inversion combinada con alta tecnología se acaba de inaugurar esta planta, el proyecto de energía a partir de biomasa más grande del país en Villanueva, Casanare.

La planta tiene una capacidad instalada de 30 MW y generará más de 200 GWh de energía renovable y constante cada año, lo que equivale al consumo eléctrico de 175.000 personas, más de tres veces la población de Villanueva. Toda la energía producida será entregada a Ecopetrol durante 15 años, gracias a un acuerdo con Gecelca S.A., un comercializador público-privado del mercado de energía mayorista.

Desde el punto de vista ambiental, la operación de la planta reducirá la emisión de aproximadamente 70.000 toneladas de CO2 al año. La materia prima, un cultivo de eucalipto, proviene de plantaciones de Eucalipto Pellita, Eucalipto Terericornis y Pino Caribe ubicadas a 5.34 kilómetros de Villanueva, en un área de 3.502 hectáreas. De estas, 1.747 hectáreas tienen plantaciones certificadas, y este año se planea sembrar otras 113 hectáreas. La planta también se abastece de plantaciones de terceros.

En la construcción de la planta se utilizó casi en su totalidad mano de obra no calificada de la región, y en la fase de operación la mitad de los trabajadores siguen siendo locales.

Las empresas detrás del proyecto

Refocosta es una compañía con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de actividades forestales y ambientales, que forma parte de Valorem. Este es el holding de inversiones del Grupo Santo Domingo en Colombia, que incluye a Caracol Televisión, El Espectador, Cine Colombia, D1, Ditransa, San Francisco Investments y Gases del Caribe. El presidente de la junta directiva es Alejandro Santo Domingo Dávila.

El Grupo EDF (Électricité de France) es una empresa energética global propiedad del Estado francés. Opera en la generación y distribución de electricidad, principalmente nuclear y renovable, con ventas de 118,7 billones de euros en 2024. En octubre de 2023, su filial EDF Renewables se retiró de un proyecto solar en Girardot, Cundinamarca, debido a demoras en permisos y licencias ambientales, así como cambios regulatorios y fiscales.

