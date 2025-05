La empresa española experta en trenes que quiere quedarse con la Segunda Línea del Metro de Bogotá

.Publicidad.

Si todo sale como está previsto, en seis meses se conocerá finalmente el nombre de las compañías que tendrán a su cargo la construcción de la Segunda Línea del Metro de Bogotá, la cual pretende conectar las localidades de Chapinero, Engativá y Suba. Hasta el momento y a falta de que llegue alguna nueva propuesta antes del 20 de junio son dos los consorcios que están en la carrera, uno conformado enteramente por empresas chinas y otro por españolas, en el cual tiene participación una empresa que acaba de sellar un importante acuerdo en el país.

Se trata de Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), una empresa española que acaba de ser contratada por el Metro de Medellín para ser la encargada de hacerle el mantenimiento a 35 de sus trenes. Un acuerdo que, si bien es importante, no es ni mucho menos el primero al que llega con el sistema de transporte paisa puesto que llevan vinculados desde 2009. De hecho, en diciembre pasado les adjudicaron la fabricación de 13 nuevas unidades para su flota.

Esta empresa, cuya sede se encuentra ubicada en el País Vasco y cuyo CEO es el abogado Javier Martínez Ojinaga, es una de las más grandes de España y es referente mundial en transporte ferroviario, tanto así que recientemente Northern y Eversholt Rail, una de las operadoras de trenes más grande de Reino Unido, los contrató para que le haga mantenimiento a toda su flota de 101 trenes.

Actualmente, ellos compiten por el contrato de la Segunda Línea del Metro de Bogotá dentro del consorcio APCA 4, en el cual tienen el 20% de la participación. Las otras dos compañías que conforman dicho consorcio son Sacyr y Acciona, cada una con el 40%. Del otro lado está el consorcio APCA 3, conformado por China Railway Construction Corporation International Investment Co. Ltd. y China Railway Construction Electrification Bureau Group Co. Ltd.

¿En qué va el proceso de la Segunda Línea del Metro de Bogotá?

Originalmente, estaba previsto que la adjudicación del contrato fuera el pasado abril. Sin embargo, un conflicto de intereses entre empresas interesadas en el proyecto terminó alargando el proceso. Hasta el año pasado eran cuatro los consorcios que estaban en la carrera, pero, al final dos de ellos, incluido en el que estaba la portuguesa Mota Engil, terminaron siendo descalificados en octubre, lo que destrabó todo.

Ahora, la Empresa Metro de Bogotá sigue a la expectativa de que puedan llegar nuevas propuestas, teniendo como plazo máximo para ello el próximo 20 de junio. De no llegar ninguna, tendrán que escoger únicamente entre los consorcios APCA 3, el que conforman empresas chinas y APCA 4, del que hacen parte Sacyr, Acciona y CAF. Según dijo el alcalde Carlos Fernando Galán, la adjudicación se daría el próximo noviembre.

