- La poderosa familia sueca dueña del periódico Expressen que le sigue los pasos a Verónica Alcocer en Estocolmo

A raíz de la ruptura de la primera dama Verónica Alcocer con el Presidente, que se profundizó con las fotos que se conocieron recorriendo las calles de Panamá acompañado de la trans Linda Yepes después de la posesión del Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, en julio de 2024. La pareja presidencial nunca se recompuso y desde entonces Verónica Alcocer se plantó tomar distancia del Palacio de Nariño, desistir de responsabilidades asociadas a su rol y puso a Europa en la mira.

Allá vivían su hijo Nicolás, del primer matrimonio adoptado por Gustavo Petro y su hija Sofía quien se estaba graduando de politóloga en el Instituto de Sciencepo de Paris, y además ella había accedido a la nacionalidad italiana igual que su esposo, por los antecedentes familiares.

Se reunió con sus hijos en Europa, sin el Presidente, y no dudó en hacer público el encuentro en su cuenta de Instagram el 31 de julio de 2025.La señal de ruptura con el Presidente y el comienzo de una nueva vida sola rodeada de sus hijos es clara.

Suecia, el punto de quiebre en la vida de Verónica Alcocer

Después de la visita de Estado a Suecia en junio de 2024, donde como pareja presidencial fueron recibidos por los reyes Carlos XVI Gustavo de Suecia y la Reina Consorte Silvia de Suecia convirtiéndose esta en la última foto oficial que se conoce.

Foto: Presidencia de la República

Pero fue precisamente en ese viaje cuando Verónica Alcocer consideró la posibilidad de instalarse en Estocolmo donde contaba tendría el apoyo de los embajadores Guillermo Reyes y esposa Carmen Larrazábal, su amiga vallenata de vieja data. Desde mediados del año, Estocolmo pasó a ser su lugar de residencia y se supo solo de un viaje flash a Colombia con una parada en Cartagena.

Desde que Verónica Alcocer empezó a socializar en Estocolmo el periodista Michel Syren, de Expressen empezó a seguirla. Apareció una primera foto suya acompañada de la embajadora Carmen Larrazábal en una fiesta nocturna en la que el periódico enfatizaba que Alcocer fue invitada; no obstante, la embajada de Colombia en Suecia afirmó que se entró a la fiesta sin proponérselo, atraída por la decoración que se hacía visible en el lugar en el que ella cenaba con sus amigas y solo durante unos instantes al ver lo que ocurrió.

Foto crédito: Expressen

La tranquilidad que creyó encontrar en la apacible Suecia fue asunto del pasado. El periódico Expressen no le ha quitado la lupa e incluso estuvo pendiente de la llegada de su hija menor Antonella que voló a pasar unos días de vacaciones hace un par de semanas.

¿Será que Verónica Alcocer está con su hija? ¿O es una amiga? Porque pues… tiene pinta de ser la hija (más adelante en el video la abraza por la espalda). El dato es importante para ver si otra vez Petro le mintió al país, y se hizo la víctima, con el drama de que su familia no… pic.twitter.com/8qf73bur3q — Luz María Sierra (@LuzMaSierra) November 25, 2025

En el último reportaje del Expressen se habla de los planes de alto vuelo social de Alcocer: unas cenas cerca de Stureplan y las fiestas en Noppe Bar; encuentros con personas de la socialite . como Sofia Strand, fundadora de la empresa de maquillaje Pixi, el magnate Olof Larsson, Kristofer Ruscon el fundador y propietario de la marca de champán Hatt et Söner.

El último registro del medio fue en las calles de Estocolmo acompañada por el catalán Manuel Grau Pujadas.

La historia de Expressen el medio que le sigue el rastro a Alcocer

Expresen se fundó el 16 de noviembre de 1944. Sus fundadores fueron Albert Bonnier, JR Carl-Adam Nycop y Ivar Harrie, quien se convirtió en el primer editor jefe. En sus primeros años mantuvo cuestionamientos contra el nazismo y defendió la posición de neutralidad de Suecia.El país se salvó de los ejércitos alemanes, Noruega y Dinamarca no corrieron con la misma suerte y fueron ocupados por los germanos por años.

Con el tiempo el medio de comunicación llegó a ser el número uno en circulación en Suecia, consiguió corresponsales en ciudades como Londres y Nueva York; sin embargo, en los 90 pierde el primer lugar contra Aftonbladet, otro periódico sueco. La crisis tocó las puertas del diario. Solo hasta el 2002 Expressen consiguió revertir la situación e incluyó, investigación, información deportiva y noticias sensacionalistas.

Con 81 años de existencia, el periódico forma parte del conglomerado medial Bonnier Group, donde se concentran negocios de edición de libros, proyectos audiovisuales, televisión, revistas y cine. Un total de 175 compañías repartidas en 15 países.

Bonnier Group hace parte de las propiedades de la familia Bonnier. El clan familiar comenzó con Karl Otto Bonnier y una pequeña librería en Conpenhague en el año 1804. Los descendientes de Bonnier pertenecen a los millonarios de Europa. Uno de sus integrantes y miembro con una herencia importante es Ake Gabriel, según la revista Veckans Affärer, tiene una fortuna de 2100 millones de coronas suecas, equivalente a 345 millones de dólares.

El poder acceder, por parte del reportero de Expressen, a la elite sueca ha sido un elemento favorable para el seguimiento que se ha propuesto a hacerle a la Primera dama colombiana -quien a pesar de las afirmaciones del Presidente de su condición de separados, aun no se han divorciado-, como paparazzi desbocado dispuesto a no darle tregua y que pueden terminar forzando a Verónica Alcocer a cambiar de destino.

Una situación que sin duda la ha golpeado en lo personal tal como lo dejó entrever en el trino que publico este 4 de diciembre, la única señal que ha dado después de todas las críticas y suspicacias frente a su vida de alto nivel relacionada, sin pruebas al mega negocio de la compra de los 17 aviones a la empresa Saab.

Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y verdad. https://t.co/WmmOMT83za pic.twitter.com/b1vpJWPBpE — Verónica Alcocer García (@Veronicalcocerg) December 4, 2025

