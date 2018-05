Los españoles de Sacyr le fallaron a los barranquilleros con el puente Pumarejo

Hasta mañana sábado 18 de mayo hay plazo para que la constructora española Sacyr firme la prorroga por un año para continuar con la obra. De no firmarse el día de mañana, no existiría forma legal de prorrogarlo y el megaproyecto insigne de la Costa Atlántica quedaría parado.

Las demoras en la obra y los retrasos asociados le han significado a Sacyr varios procesos sancionatorios con multas de apremio por parte de Invias, procesos cuyos fallos han venido siendo dilatados, pero que finalmente ayer a las 10 pm, fue impuesta la primera multa por 610 millones de pesos contra el consorcio SES encargado de la obra donde Sacyr posee el 70 %.

Sacyr no ha querido firmar a la fecha ninguna prorroga, porque en la misma se determina que la culpa de los tiempos adicionales es imputable a ellos. El gobierno no reconocerá en esta prorroga ningún costo administrativo. Sacyr le apostaba a poder firmar la prorroga como “borrón y cuenta nueva”, pero luego del fallo de anoche, queda clara la posición del Invias que no va a ser conciliatoria.