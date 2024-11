Caracol confirmó el elenco de 'La reina del Flow 3' y las sorpresas no se hicieron esperar

.Publicidad.

La reina del flow ha sido una de las producciones más exitosas de los últimos años. Caracol construyó una historia que conquistó a todo el país e incluso fue un gran hito internacional. Fue tal el éxito que incluso el canal decidió darle vida a una segunda temporada. Esta temporada logró el mismo impacto y la historia quedó abierta para una tercera entrega. La expectativa desde entonces ha sido mucha, pero la buena noticia que se dio este año es que la novela regresaría. Caracol le daría vida a La reina del flow 3 y tras tantos chismes y rumores, por fin se conoció el elenco definitivo, aunque hay una gran ausencia.

Estos son los actores definitivos de La reina del flow 3, Caracol dio la buena noticia

Tras una larga espera y una gran cantidad de chismes, se confirmó lo que todos estaban esperando. La reina del flow 3 no es solo un hecho, pues además ya tiene su elenco confirmado. En sus redes sociales, Caracol compartió oficialmente la foto en donde se puede ver a los actores que estarán en esta nueva temporada. La noticia que más alegró a todos es la confirmación de Carlos Torres a esta historia. El actor es sin duda alguna, una de las figuras más importantes de esta historia y que esté de regreso, es algo muy positivo. Sin embargo, hubo una actriz que estuvo ausente en esta fotografía.

..Publicidad..

Carlos Torres regresará para La reina del flow 3.

|Le puede interesar La mala experiencia de Julián Román durante la grabación de una novela; se vengó de su compañera de set

...Publicidad...

Es que, como se venía diciendo, Carolina Ramírez no iba a ser la gran protagonista de esta nueva entrega. Pues todo parece indicar que en efecto será así. La mujer no aparece ni por las curvas de la foto oficial del elenco de La reina del flow 3. Sin embargo, si se suma Alisson Joan, quien sí sería la nueva protagonista de la novela, según Carlos Ochoa. Eso sí, en la foto se ve claro a Mariana Gómez y Juan Manuel Restrepo. De igual forma vemos de regreso a Marcelo Dos Santos, Adriana Arango, Marcos Andrés Carreño y Juan Palau. Hay otro fichaje muy interesante que se creyó que iría primero a Yo me llamo.

....Publicidad....

Se trata de Eduardo Pérez, quien estuvo hace poco en Pedro el escamoso. El joven actor ahora se suma a La reina del flow 3. Otras de las ausencias notables es la de Andrés Sándoval. De esta manera se sabe que Juancho no seguirá en esta historia. Esto se pudo haber dado por todos los escándalos en los que se vio involucrado el actor.

Vea también: