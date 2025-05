Los dos presidentes de Procaps que no han logrado que la farmacéutica levante cabeza

Tras la toma del chileno Alejandro Weinstein quedaron a la cabeza Melissa Angelini y Camilo Camacho, quienes no pudieron presentar los estados financieros de 2024

Uno de los resultados que ha tenido la pelea entre los Minski y el empresario chileno Alejandro Weinstein por el control de Procaps es la inestabilidad en la dirección de la farmacéutica que en el último año y medio ha cambiado de CEO en dos ocasiones. Rubén Minski, cofundador de la compañía, fue el encargado de ocupar ese cargo durante cuatro décadas, pero en diciembre de 2023 fue relevado para darle paso al brasileño José Antonio Vieira, quien apenas duró poco más de un año antes de renunciar. Ahora, el puesto se encuentra vacante y son dos los altos directivos los que lo están ocupando conjuntamente de manera interina.

Uno de ellos es Camilo Camacho, un médico cirujano especializado en Farmacología que aterrizó en Procaps en abril de 2021 como director de operaciones. Para entonces ya era un peso pesado dentro del sector farmacéutico nacional, esto debido a que trabajó durante tres años en la empresa suiza Novartis y durante veinte años en la estadounidense Abbott, donde llegó a ser gerente general para Centro América, el Caribe y varios países de Suramérica, incluyendo Colombia.

A su lado tiene a Melissa Angelini, una dura empresaria que también cuenta con una amplia experiencia, pero en su caso es en el sector de las finanzas. Entre otras compañías, la internacionalista ha ocupado cargos directivos en el Grupo Biotoscana de Canadá, en Blau Farmacêutica de Brasil y en el Instituto Brasileño de Relaciones con Inversionistas. Era vicepresidenta de Finanzas y Relaciones con Inversores de Procaps desde octubre del año pasado.

Los estados financieros siguen complicando a la farmacéutica

Tal como sucedió el año pasado, Procaps no presentó sus estados financieros en las fechas establecidas. Algo que en su momento motivó conflictos entre los Minski y Weinstein e incluso llevó a este último a presentar una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo, la cual fue desestimada. En particular, la farmacéutica tenía hasta el 30 de abril para presentar el informe correspondiente al año 2024, pero no lo hizo y anunció que tampoco podrá hacerlo en el periodo de gracia que comprende los siguientes 15 días.

Procaps, bajo el liderazgo de Camacho y Angelini, argumenta que aún están revisando y auditando información correspondiente a 2023, tiempo en el que aún el control estaba en manos de los Minski, por lo que necesitan más plazo para tener un informe consolidado.

