El chileno que por quedarse con el control de Procaps reventó la compañía

El empresario Alejandro Weinstein logró su cometido de apartar a los hermanos Rubén y José Minski de las decisiones de Procaps, pero de paso se llevó la empresa por delante. No ha podido solucionar los problemas que acarrea la gran farmacéutica barranquillera a la que entró como accionista en 2021, y por el contrario éstos se han profundizado. Ahora, ya con él como Presidente de la Junta Directiva y con su hijo y amigos en altos cargos en la compañía, se confirmó que la bolsa de Nasdaq, una de las más importantes de Estados Unidos, los va a retirar por incumplimientos en la entrega de estados financieros.

El lío con los estados financieros no es nuevo, puesto que de hecho fue eso lo que motivó la demanda internacional del chileno Weinstein a los Minski a mediados del año pasado. El empresario dueño de Hoche Partners Pharma alegó que a septiembre de 2024 no se había presentado la información correspondiente a 2023, lo cual podría desestabilizar a la compañía. Sin embargo, finalmente el Tribunal de Luxemburgo desestimó el proceso y hasta lo obligó a pagar una multa.

Esto se dio en medio de una complicada situación financiera para Procaps que para entonces ya estaba evidenciando una fuerte caída en la cotización de sus acciones

Situación que ha seguido siendo una constante hasta el día de hoy, ya sin Rubén y sin José Minski en la directiva, tanto así que al cierre de este lunes 3 de febrero la acción estaba en USD 1,12, mientras que en enero del año pasado estaba en USD 4,41. Habiendo llegado a estar incluso en USD 0,5 en noviembre de 2024.

Ahora bien, este no es el único cambio que tendrá que afrontar la farmacéutica de aquí en adelante, puesto que el mismo día en el que se conoció el retiro de esta bolsa también se anunció la salida de José Antonio Vieira, quien a finales de 2023 entró a reemplazar a Rubén Minski como CEO.

Por lo pronto, Melissa Angelini y Camilo Camacho, vicepresidenta de Finanzas y Relaciones con Inversionistas y director de Operaciones respectivamente, se desempeñarán como co-CEOs y Procaps entrará a Expert Market, una bolsa Over The Counter (OTC) en la que las cotizaciones de las acciones ordinarias no están disponibles para el público.