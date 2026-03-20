- Los dos estudiantes de derecho del Externado que sacaron a la poderosa Cielo Rusinque de la Superindustria

De la misma U donde Cielo Rusinque se graduó y enseñó, Samuel Ortiz y Lucas Durán demostraron al Consejo de Estado que ella no cumplía requisitos para el cargo

Son dos estudiantes de derecho los que están detrás de la demanda de nulidad en contra del nombramiento de Cielo Elainne Rusinque en la Superintendencia de Industria y Comercio: Samuel Ortiz Mancipe y Lucas Durán, quienes trabajan en el bufete de abogados dirigido por Germán Calderón España, perfeccionaron el documento de la demanda durante 2024 y el Consejo de estado lo aceptó en marzo de 2025.

Samuel Ortiz publicó en sus redes sociales la síntesis del proceso: “Luego de un largo litigio de más de dos años y de un auto de unificación jurisprudencial sobre la competencia para conocer demandas de nulidad electoral que se interpongan contra el nombramiento de representantes legales de entidades públicas del orden nacional, la Sección Quinta del Consejo de Estado de Colombia accede a mis pretensiones y anula el nombramiento de la señora Cielo Elainne Rusinque Urrego como superintendente de la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Los estudiantes se dieron cuenta de que Cielo Rusinque no cumplía con los requisitos para llegar a la dirección de la Superindustria. En específico señalaron que la experiencia previa no servía para el cargo y que tampoco se podían validar sus estudios de postgrado.

La pregunta sobre el título obtenido en Francia por Rusinque era si podía ser equivalente a un título de postgrado en el país, entendiendo que el sistema educativo en Francia no es el mismo que en Colombia.

En la decisión de la Sala Quinta del Consejo de Estado participaron los juristas Pedro Pablo Vanegas, Luis Alberto Álvarez, Omar Joaquín Barreto y Gloría María Gómez.

Finalmente, el pasado 19 de marzo de 2026 el Consejo de Estado determinó que Cielo Elainne Rusinque no cumplía con los requisitos de experiencia y formación exigidos para ser Superintendente de Industria y Comercio. Durante el tiempo de la funcionaria en el cargo se multó a empresas lecheras como Gloria, a constructoras, promotoras de eventos y se abrieron numerosas investigaciones al gremio empresarial.

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