- Lupa de la Superindustría a los locales del aeropuerto: multados Colsubsidio y Multi Express

Los viajeros se han quejado por los altos precios y por la mala calidad de los productos que por el afán deben comprar, esta vez los multaron por no ser claros

La cadena de droguería de Colsubsidio cuenta con un punto de venta en el Aeropuerto El Dorado, donde precisamente se dio la anomalía que condujo a una multa por 154,1 millones, por la queja deberá responder la cabeza de la reconocida de la Caja de Compensación Familiar, Luis Carlos Arango Vélez.

Luis Carlos Arango Vélez asumió las riendas de Colsubsidio hace 36 años

Los usuarios se quejaron porque no podían identificar el precio de los elementos de higiene como cepillos de dientes, cremas, medicamentos entre otros. Además de la droguería otra tienda con quejas de la terminal era Multi Express Local 28, un supermercado pequeño donde se venden licores, alimentos y recuerdos. La tienda hace parte de Licores de Colombia S.A.S.

Para los funcionarios de la SIC en el caso de la Droguería Colsubsidio el papel del precio no estaba pegado de forma clara al producto, sin ese detalle los clientes no saben a ciencia cierta cuanto están pagando, otra falla encontrada fue un problema en la caja, por no verse de manera visible el aviso donde pone: el cliente tiene derecho a las vueltas exactas.

En relación al supermercado la inspección de la entidad de gobierno encontró un problema similar por no haber un listado de precios cerca al Chocoramo , el Queso Siete Cueros, las margarita entre otros. Sin ese detalle los usuarios están adivinando el valor del producto. La organización detrás de Multi Express es Licores de Colombia S.A.S. que tiene de representante legal a Camilo Urrea Guarín.

Una vez pasó la inspección se emitió dos resoluciones. En uno de esos dos documentos se multa en primera instancia a Colsubsidio por $154.103.680 y en el otro se castiga en primera instancia a Licores de Colombia S.A.S por $ 76.381.824. Los dos negocios pueden impugnar el castigo.

