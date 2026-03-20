En el puerto de Santa Marta están ya los rieles llegados del Japón para modernizar la vía hasta Chiriguaná en el Cesar

Los nuevos rieles los pagó Fenoco, propiedad de Drummond, en cabeza de Andrés Soto y el plan es alquilar a particulares la vía férrea

Las 1.284 piezas de hierro fundido vienen desde la ciudad de Yawata, Japón, y equivalen a 1.700 toneladas de rieles que permitirán renovar 31 kilómetros de vías férreas. Son los rieles necesarios para mantener viva la red de vías férreas del norte del país. Forman parte del esfuerzo realizado por Fenoco, Ferrocarriles del Norte de Colombia, que viene operando desde hace más de 30 años en el Caribe, cuando consiguieron la concesión del Corredor Férreo del Atlántico en julio de 1999.

La inversión realizada asciende a los 2,56 millones de dólares y están destinados específicamente para renovar el corredor férreo ubicado entre Santa Marta y Chiriguaná. Andrés Soto, quien es el CEO de Fenoco desde 2017, venía de desempeñarse como vicepresidente financiero en Carbones del Cerrejón.

El trayecto Santa Marta-Chiriguaná es clave porque por allí se mueven toneladas de carbón colombiano hacia el exterior: en 2020 se movieron por la vía cerca de 35,5 millones de toneladas de carbón. Entre las compañías beneficiadas por la obra están Drummond, que tiene en la presidencia a José Miguel Linares, y Cerrejón, que tiene a la cabeza a Claudia Bejarano. Sin embargo el objetivo es poder mover todo tipo de mercancías y productos por la zona.

Fenoco ha tenido varios hitos importantes en los últimos años: uno fue implementar la operación del sistema ITCS (Incremental Train Control System), que utiliza tecnología GPS para localizar el tren, y otra fue construir 165,4 kilómetros de vía, ubicadas en las zonas de El Paso, Bosconia, El Copey, Algarrobo, Fundación, Guamachito, Río Frío y Ciénaga.

Le puede gustar: Se despeja la comunicación de los Llaneros Orientales con el interior, habrá tren entre Puerto Gaitán y Villavicencio





Anuncios.

Anuncios..