- Los dominicanos dueños de La Fazenda ahora van por el negocio de la energía en Colombia

Altia Energy ya producía 240 megavatios con gas en Casanare y compró a Isagén cuatro hidroeléctricas y un complejo solar por $1,29 billones

La familia dominicana Vicini está haciendo una apuesta dura en energía en Colombia tras haberse posicionado como uno de los grandes productores de carne de cerdo gracias a sus participación en La Fazenda (Agropecuaria Aliar). Han adicionado a su portafolio 219 MV de 4 hidroeléctricas y un complejo solar en Sabanalarga.

Actualmente Altia produce aproximadamente 460 megavatios en el país. Parte de una matriz predominantemente térmica a gas en Casanare con 240 MW de generación, a los que suma los recién adquiridos 219 MW de capacidad renovable que tienen capacidad para abastecer la demanda de unos 200.000 -250.000 hogares, equivalente a los de una ciudad intermedia.

Con esta adquisición los Vicini logran diversificar su negocio térmico de gas en Casanare y seguir con sus planes de crecer la presencia en generación térmica, hídrica y solar que esté acompañado de sistemas de almacenamiento con baterías.

Inicios en el sector energético en Colombia

La transformación de Termoyopal a Altia Energy arranca desde la venta del Grupo Colpatria de los hermanos Pacheco Cortés en 2021 a Haina Investment Co. (HIC), holding dominicano históricamente ligado a la familia Vicini, que lo convirtió en la base de una plataforma regional de energía con operaciones en Colombia.

Con el relanzamiento y transformación de Termoyopal hacia Altia en septiembre de 2025, la empresa quedó oficialmente catalogada como un activo estratégico del fondo Inicia, la firma global de administración de activos e inversiones de la familia liderada por Felipe Vicini.

Felipe, Juan y Amelia Vicini, la familia más rica de República Dominicana

La compra a Isagén (una de las generadoras colombianas) por $ 1,29 billones incluye la central hidroeléctrica Amoyá, ubicada en Chaparral, Tolima; la central Barroso, localizada en Salgar, Antioquia; la central Caruquia, en Santa Rosa de Osos; y Guanaquitas, ubicada entre Santa Rosa de Osos y Gómez Plata, también en Antioquia. A ellas se suma Bosques Solares de Bolívar, que está en Sabanalarga, Atlántico.

El complejo de energía solar tiene una capacidad total de 100 MW de potencia instalada divididos en cinco parques de 19.9 MW cada uno. Cuenta con cerca de 190,000 paneles solares bifaciales de alta eficiencia instalados en unas 300 hectáreas, de las cuales la mitad está destinada a los paneles solares y la otra mitad a la conservación de flora, fauna y bosques protegidos.

La financiación estructurada de los $1,29 billones se hizo a través de seis entidades financieras Bancolombia, Itaú, Davivienda, Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco Popular, .Los asesores de Isagén en la operación fueron BofA Securities, Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.

Con esta adquisición, Altia Energy, ampliará su participación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN)., donde las empresas con mayor participación son EPM, Enel, Isagen, Celsia, AES y Tebsa, que concentran 71,7 % de la capacidad total de generación, pese a que en el mercado operan 108 agentes.

Los Vicini en Colombia

Los hermanos Felipe Augusto, Juan Bautista y Amelia Vicini hacen parte de una de las grandes familias empresariales de República Dominicana, con un patrimonio estimado por Forbes en USD 2.200 millones. Sus inversiones en Colombia incluyen su condición de socios mayoritarios y aportantes de capital en La Fazenda, el megaproyecto porcícola de los Llanos Orientales. También han hecho varios negocios como el que lograron con el Grupo Sura en 2011 al venderles Proseguros o cuando compraron, junto con Cementos Argos, la distribuidora de cementos, Wetvan Overseas.

Mediante Altia Energy controlan la Central Termoeléctrica El Morro Termoyopal Gas que es clave para evitar apagones ante fenómenos como El Niño y garantizar el suministro eléctrico en el oriente colombiano.

La operación que ha finiquitado con Isagén, va a cambiar no solo su matriz de generación sino su expansión a todo el país. El movimiento representa una diversificación tanto geográfica como tecnológica de su portafolio de generación, al incorporar activos renovables a una plataforma que hasta ahora tenía una mayor exposición a la generación térmica.

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