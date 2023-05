.Publicidad.

La familia Vicini, el mayor conglomerado empresarial de República Dominicana, cuyas inversiones a nivel internacional, los convierte en los empresarios dominicanos con mayor presencia en el extranjero, tiene la mira puesta en Colombia, su última inversión, el año pasado, fue una participación indirecta mayoritaria en Agropecuaria Aliar más conocida por su marca La Fazenda, un megaproyecto agroindustrial porcicola en Puerto Gaitán, Meta.

La familia, de raíces italianas, tiene sus orígenes a mediados del siglo XIX con la llegada en 1860 de Juan Bautista Vicini Canepa conocido como Baciccia a República Dominicana a los 12 años, y quién a los 30 años ya había adquirido su primer ingenio azucarero; a su muerte, en 1900, era el poseedor de la mayor fortuna del país.

Juan Bautista Vicini Burgos, hijo de Baciccia, es el miembro familiar más recordado de por el pueblo dominicano pues fue presidente provisional de la República Dominicana entre 1922 y 1924, y tuvo a su cargo asegurar la retirada pacífica de las tropas norteamericanas que ocupaban el país desde 1916, para después organizar una de las elecciones más limpias del país, en las que ganó Horacio Vásquez. Tras su breve paso por la política, regresó a la dirección de los ingenios azucareros de la familia hasta su fallecimiento, en 1935.

La presión política y económica del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo, apropiándose de toda la riqueza nacional y entregándosela a familiares y colaboradores más cercanos, obligó a la familia Vicini Cabral trasladar su residencia al extranjero.

Juan Bautista, Felipe Augusto y Amelia Stella Vicini Lluberes, los tres hermanos que continúan el legado de 147 años

La tercera generación de la familia Vicini, bajo la dirección de Juan Bautista (Gianni) Vicini Cabral, participó activamente en el proceso de derrocar a la dictadura, y a la muerte de Trujillo en 1961, dirigió la intervención activa de la familia en la consolidación económica del país, donde el capital de la familia Vicini fue fundamental en las creación de bancos privados, universidades, asociaciones, empresas y fundaciones sin fines de lucro.

Gianni sentó las bases para transformar a Vicini (anteriormente Casa Vicini) en el administrador de activos más importante de Caribe y Centroamérica; en 2007 le entregó la administración a sus hijos Felipe Augusto, Amelia Stella y Juan Bautista Vicini Lluberes y sobrinos, los hermanos Vicini Pérez, quienes en 2016, decidieron evolucionar al firma hacia un nuevo nombre, INICIA, que representa más su situación de administración de activos con inversiones y administración en la región NOLA (Norte de América Latina, excluyendo México), y que opera a través de varias sociedades que incluyen inversionistas, clientes, socios y asociados. INICIA es liderada por Felipe Vicini como su presidente ejecutivo.

Felipe Vicini, a la cabeza de INICIA la holding del grupo

Los bienes de la familia, que en 2020, la revista Forbes le calculó unos activos totales por valor de USD 914 millones, incluyen ingenios de azúcar (ingenio CAEI), manufacturas (Metaldom productos de acero), grupos financieros (Banco Popular, BHD y el Banco del Progreso), medios de comunicación (El Caribe, Diario Libre, El Nuevo Diario, El Nacional y Listín Diario), media (Lantica Media y Pinewood Dominican Republic Studios), energía (parqué eólico Los Cocos, EGE Haina, San Pedro Bio Energy) y Escogido Baseball Club, entre otros.

Algunos de los fondos que maneja INICIA son: Energía e Industria, gestionado por Putney Capital Management; Servicios Financieros, administrado por Agrega Partners; Activos de Bienes Raíces, manejado por TERRA RD Partners; Recuperación de Activos, por DAF Management; INICIA Educación, INICIA Educación Managers; Alimentos y Bebidas, asesorado por IBS Gestión de Inversión; Medios y entretenimientos administrado por MediaNet Partners.

En Bogotá tiene oficina Alere Advisors, la firma del grupo dedicada a la asesoría y gestión de activos especializada en los sectores de alimentos, bebidas y retail en la región norte de América Latina, y que fue la entidad través de la cual los dominicanos adquirieron una participación indirecta de La Fazenda. Esta cargo de Juan Manuel Muñoz, un economista de la Universidad de Los Andes quien trabaja en INICIA desde noviembre de 2017.

El 24 de junio de 2008 el entonces Presidente Álvaro Uribe viajó a inaugurar la planta y ver los sembrados de maíz que alimentan a los cerdos

La Fazenda (Agropecuaria Aliar), es un mega proyecto agroindustrial que involucra la totalidad de la cadena alimentaria del cerdo desde la adecuación de suelos, manejo de cultivos de maíz y soya, planta de semillas, planta de almacenamiento, secamiento y concentrados, producción de cerdos, plantas de sacrificio, desposte y embutidos, transporte y comercialización. La empresa producto de la unión de Contegral de Medellín de la familia Mesa con el santandereano Jaime Liévano, fue inaugurada en 2008 por el Presidente Álvaro Uribe. En el 2021 tuvo ventas por $ 633.996 millones y utilidades por $ 59.999 millones.

Esta no es la única inversión de los Vinci realizada este año en el país. A través de Lenus Capital Partners donde INICIA es un socio estratégico, adquirieron hace unas semanas el 100 % de las acciones de la Clínica Medicadiz en Ibagué, la cual se sumó a la red de atención médica de las Clínicas San Rafael en Pereira, Manizales e Ibagué.

Desde Bogotá operan un portafolio diverso de inversiones en Centroamérica, Colombia y Perú, a través de Latam Credit Opportunities Capital - LCO Capital, una plataforma de inversión vinculada a INICIA junto con DAF Management y Lenus Capital Partners. Su CEO es Felipe Duque economista de la Universidad del Rosario.

El Grupo Vinici ha tenido históricos negocios con el Grupo Empresarial Antioqueño, en 2011 le vendió a Grupo Sura por USD 22,55 millones a Proseguros, en su momento, la tercera aseguradora privada de República Dominicana; y en 2015 adquirieron conjuntamente con Cementos Argos por aproximadamente USD 34 millones a Wetvan Overseas, una sociedad que controla una terminal de recepción, almacenaje, venta y distribución de cemento en Puerto Rico, donde Argos adquirió el 60% de las acciones, mientras que Putney Capital Management, una compañía del Grupo Vicini, se hizo con el restante 40%.

Amelia Vicini recibiendo el premio de la Fundación She Is en Cartagena

A nivel personal, en diciembre del año pasado, Amelia Vicini fue seleccionada como la primera dominicana en recibir el premio ‘Mujer Empresaria del Año de la Fundación She Is”, en el marco del She Is Global Forum 2022: Women Of The Future, realizado en Cartagena, un reconocimiento al empoderamiento y el liderazgo femenino en Latinoamérica. Amelia es socia en INICIA y forma parte del Consejo de Directores y los Comités de Inversiones de INICIA, preside, además, el Comité de Talentos y es presidenta del Consejo Directivo de INICIA Educación, una entidad comprometida con la educación a todos los niveles y áreas del país.

El hermano menor, Juan Vicini es el cerebro financiero de INICIA, y Felipe y Amelia son las caras amables, los tres mantienen su residencia en República Dominicana; manejan un muy bajo perfil a pesar de ser una de las familias más poderosas de Santo Domingo.