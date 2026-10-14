Delcy Rodríguez le abre la puerta a Elon Musk, y Starlink ya podrá operar en Venezuela

Tras las restricciones de la era Maduro, Starlink obtiene permiso para operar en Venezuela luego de su ayuda en el terremoto y en medio del acercamiento con Trump

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha formalizado un acuerdo con SpaceX —el conglomerado espacial y tecnológico fundado por Elon Musk— que autoriza la operación comercial del servicio de internet satelital Starlink en todo el territorio nacional. La llegada de Musk muestra un nuevo frente de acción de los intereses empresariales estadounidenses en territorio venezolano.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) otorgó la Habilitación General HGTS-00639 y siete concesiones generales en la banda Ku (segmento del espectro electromagnético que en Venezuela se utiliza para telecomunicaciones por satélite, televisión por suscripción y servicios de internet) a la filial local registrada como SPACEX VZ, S.C.A. La autorización permite una operación formal del servicio de internet satelital de la marca Starlink con domicilio y fiscalización en territorio venezolano.

Conatel indicó a su vez que la autorización del servicio tiene como antecedente la cooperación prestada tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, el cual afectó severamente las infraestructuras terrestres de telefonía e internet en el estado La Guaira. Luego del sismo, Starlink puso a disposición del país internet gratuito durante el proceso de recuperación.

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Tras el terremoto, Starlink repartió más de 1.600 kits de conectividad para apoyar a los equipos de rescate, personal médico y organizaciones humanitarias en las zonas más afectadas por los sismos, según informó la Embajada de Estados Unidos en Caracas a principios de julio.

En esa oportunidad, las autorizaciones permitieron probar con éxito la tecnología Direct to Device (D2D) para cursar mensajería de texto entre los tres operadores móviles del país mediante la red satelital, así como operar en la banda Ku con límites flexibilizados de Densidad de Flujo de Potencia Equivalente (EPFD), respondiendo con alta calidad a la fuerte demanda de conectividad en la zona de emergencia.

Comercialización directa y fin del mercado gris fronterizo

Hasta la fecha, aunque las antenas se comercializaban mediante distribuidores autorizados, los procesos de activación, contratación y pago debían tramitarse desde el extranjero o mediante equipos importados de forma particular. Con la nueva regulación, los usuarios en Venezuela podrán contratar directamente en el país, gestionar los pagos mediante la red bancaria local y recibir los equipos receptores a domicilio.

El servicio de internet satelital de Starlink opera de manera autorizada en Colombia desde 2023, lo que impulsó durante varios años un dinámico mercado gris y de contrabando de esta tecnología desde territorio colombiano. Comerciantes e intermediarios compraban masivamente los kits en establecimientos comerciales colombianos o plataformas de comercio electrónico para trasladarlos hacia la frontera. Los equipos eran activados bajo planes de Roaming Internacional o cuentas registradas en Colombia y otros países autorizados para que pudieran emitir señal en territorio venezolano.

Autoridades como la Armada Nacional y la Policía de Colombia han interceptado cargamentos ilegales con decenas de antenas Starlink en pasos fronterizos y ríos en la zona limítrofe de Nariño, Putumayo y la Orinoquía/Amazonía, los cuales solían tener como destino zonas mineras, rurales o actores al margen de la ley en Venezuela. Con la progresiva regularización del servicio en territorio venezolano y los controles de SpaceX para frenar el uso transfronterizo no autorizado mediante la restricción de cuentas roaming prolongadas, la reventa informal desde Colombia tiende a desacelerarse.

Consolidación de SpaceX y el imperio financiero de Musk

Elon Musk reaccionó a este avance publicando en su cuenta de X un escueto mensaje que decía: “¡Starlink, en Venezuela!”.

Musk fundó SpaceX el 14 de marzo de 2002, empresa de la que posee una participación accionaria del 48,4 % representada por 6.420 millones de acciones y opciones. La compañía cotiza formalmente en el mercado Nasdaq desde el 12 de junio de 2026, tras una operación que recaudó cerca de $85.700 millones de dólares netos y se convirtió en la mayor salida a bolsa (IPO) de la historia. Las acciones de SpaceX han subido un 48 % en los últimos tres meses, superando ampliamente al índice S&P 500, que registró una rentabilidad del 3,12 % en el mismo periodo.

Actualmente, Elon Musk se mantiene como el hombre más rico del mundo con una fortuna superior al billón de dólares. Las claves de su patrimonio provienen principalmente de su participación accionaria en SpaceX y Tesla, además de sus inversiones en The Boring Company (empresa de infraestructura y excavación de túneles), Neuralink (empresa de neurotecnología) y X (red social anteriormente conocida como Twitter).

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