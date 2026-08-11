- Los cuatro puntos en Bogotá donde puede donar sangre, llevar comida y otras ayudas para los damnificados del terremoto

El Banco de Sangre activó varios centros de donación, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y el Centro Comercial Unicentro son algunos de los lugares habilitados

Tras el fuerte terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que golpeó una amplia zona del país el 10 de agosto pasado, la Alcaldía de Bogotá –con el apoyo de la Cruz Roja colombiana y varias entidades del Distrito– está centralizando las ayudas para miles de damnificados que resultaron afectados en Cali, Pereira, Manizales y varias poblaciones de Chocó. Con ese objetivo, ha dispuesto cuatro puntos de acopio en la ciudad para recibir las donaciones.

Los lugares habilitados son: Universidad Jorge Tadeo Lozano ubicada en la carrera 4 # 22 – 61, en Usaquén Calle 161A # 7F – 55, Centro Comercial Unicentro en la carrera 15 # 124 – 30 y la sede administrativa de la Cruz Roja ubicada en la carrera 24 # 73 – 38.

Cualquier ciudadano que quiera apoyar a los damnificados puede hacerlo acercándose al punto que esté más cercano a su residencia. El horario de acopio es entre 8:00 a.m. y 9:00 p.m. de lunes a domingo.

Los elementos y alimentos más solicitados por las autoridades locales son: cobijas, almohadas, colchonetas, mantas, agua potable en botella, toldillos. También arroz, enlatados, pastas, aceite, lentejas, frijoles, arvejas y garbanzos. Además, harinas y leche y chocolate en polvo.

Los insumos y kits de primeros auxilios como gasa, alcohol, guantes quirúrgicos y de látex también hacen parte de las prioridades. Además, requieren crema dental, toallas higiénicas, cepillos de dientes, papel higiénico, pañales pañitos húmedos, biberones y crema antipañalitis.

Una recomendación importante es verificar las fechas de vencimiento de los productos antes de la entrega.

Ante la difícil situación que viven miles de familias damnificadas en las distintas ciudades del país por efectos del fuerte terremoto, la Alcaldía de Bogotá se ha convertido en un puente de solidaridad para todos los afectados manteniendo vivo el apoyo. Además, la Cruz Roja, con el apoyo de Sencia, abrió las puertas del Estadio El Campin para que los voluntarios lleven sus aportes, alimentos no perecederos, frazadas y demás ayudas al escenario deportivo.

Por otra parte, el Banco Distrital de Sangre de Bogotá activó un plan de contingencia y diferentes puntos de donación en la ciudad con el fin de recolectar las dosis necesarias para ampliar las reservas y apoyar a las comunidades y centros hospitalarios en las zonas afectadas. Con este plan de contingencia, el Banco busca garantizar la disponibilidad de sangre en la red hospitalaria de Bogotá y enviar a otras zonas del país donde se requiera, tras el movimiento telúrico.

El punto de donación, ubicado en la carrera 32 # 12 – 81, está habilitado hasta el próximo viernes 14 de agosto. Quienes deseen hacer donaciones y/o quieran tener información de los requisitos para donar pueden comunicarse a las líneas 324 502 7640 y 324 502 7663.

La prioridad es la donación de sangre de tipo O positivo y O negativo, debido a su gran importancia para atender a pacientes que necesiten transfusiones urgentes.

Las personas que deseen donar deben cumplir con algunos requisitos: tener 50 kilogramos de peso mínimo, presentar un documento de identidad con foto, no tener gripa o procesos infecciosos recientes, haber consumido alimentos cuatro horas antes de donar, contar con reservas de sangre suficientes.

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