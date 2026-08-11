- La Catedral de Manizales, La Merced de Cali y otros 6 históricos templos que el terremoto golpeó

La majestuosa iglesia ha sobrevivido a 2 incendios y 3 terremotos, esta vez una torre colapsó. También hubo daños en iglesias en Cauca, Tolima, Valle y Caldas

Uno de los más recientes visitantes ilustres que tuvo la catedral de Manizales, cuya torre lateral se desprendió hasta recostarse contra la nave durante el terremoto de este 10 de agosto, fue el conde Giuseppe Tedeschi, quien como tenor lírico se presentó en el teatro Los Fundadores de la capital caldense.

Después de su función de comienzos de 2025, Tedeschi y su esposa, la mezzosoprano María Ratkova, pidieron visitar el templo erigido por decisión papal como Basílica Menor. Hernán Olano, doctor en teología y profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la Pontificia Universidad Javeriana, recuerda que además de su condición de artista con amplio reconocimiento en el mundo de la música clásica, Tedeschi es Ayudante de Cámara del Sumo Pontífice de la iglesia católica.

Tedeschi es hasta ahora el último emisario romano que estuvo en la catedral desde hace 40 años, cuando el papa Juan Pablo II pasó por allí y trasladó el oficio a un campo santo declarado después de la erupción del volcán nevado del Ruiz que sepultó a Armero y sumió en la calamidad a vastas regiones de Tolima y el Eje Cafetero.

A los ojos de la historia y de los visitantes, la Catedral Basílica Metropolitana de Nuestra Señora del Rosario de Manizales es el templo más resiliente del país. El 3 de julio de 1925, cuando un incendio consumió 23 manzanas de la ciudad, sus habitantes lograron aislar el templo que en aquella época se levantaba en bahareque sobre sus cimientos.

Menos de un año después, en marzo de 1926, otra conflagración se abatió a su cúpula desde una casa vecina y redujo a cenizas la sede eclesial. Los manizaleños asumieron su reconstrucción como una causa personal. El resultado del esfuerzo posterior fue el levantamiento de una mole de 30.000 toneladas de hierro y concreto y una altura de 106 metros. Se levantó entre sus ruinas merced a los trabajos realizados durante trece años.

El pasado 10 de agosto se desplomó su cruz, pero las figuras de los santos se sostuvieron sobre sus bases. No ocurrió lo mismo durante el terremoto de 1962, cuando el santoral externo fue destruido y cayó junto al Cristo de la aguja central.

Tampoco salió indemne por completo durante el terremoto en el Eje Cafetero del 25 de enero de 1999 y fue necesaria una reconstrucción funcional para librarla en esa época de nuevos desplomes.

Tedeschi, entre otros visitantes Ilustres -como tres Nuncios Apostólicos-, fueron informados de que la catedral fue declarada en 1984 Monumento Nacional y hoy hace parte del paisaje cultural cafetero.

Templos derruidos, fe intacta

Otros íconos de la fe católica regional fueron afectados por el siniestro natural. Se presentaron fisuras en la estructura de la Basílica Menor de Nuestra Señora de La Merced en Cali.

La Basílica Menor de Nuestra Señora de La Merced en Cali está en la lista de templos afectados por el terremoto que deja 1.136 viviendas destruidas, 8.357 averiadas y 40 edificios colapsados

En Caldono, Cauca, colapsó la cúpula de la iglesia principal. Lo propio ocurrió en Morales, también en el departamento de Cauca. En la población vecina de El Tambo se presentaron visibles averías en el templo de congregación dominical.

En Caldono (Cauca), la iglesia sufrió daños estructurales por el terremoto de magnitud 7,4. Las autoridades continúan levantando el balance oficial de afectaciones en el municipio.

En Popayán, cuya iconografía religiosa se vio gravemente afectada durante el sismo del 31 de marzo de 1983, se advierten hoy fisuras en la estructura del templo de Santo Domingo, que posiblemente exigirán su intervención.

En el terremoto de 1983, hubo 267 muertas y dejó a más de 10 mil personas sin techo. El templo de Santo Domingo también tuvo afectaciones como en esta oportunidad

En la iglesia de Chaparral, Tolima, se vino abajo una pared entera. En Herveo, en el mismo departamento, parte de la torre se ve tambaleante, al igual que en la iglesia de Roncesvalles.

La iglesia de Chaparral, Tolima, sufrió un daño severo. Los templos de Herveo, y Roncesvalles se suman a las estructuras tolimenses afectadas

Según explica el teólogo Hernán Olano, en estos casos la primera reacción eclesial no es la reconstrucción de los muros, sino el acompañamiento espiritual y material de los damnificados. “En el caso de templos que son bienes de interés cultural, su preservación no es deber de la iglesia sino del Estado, responsable de la guarda del patrimonio que allí se preserva, independientemente del legado y protagonismo religioso y espiritual”, dice el experto.

Los fieles, cuya fe se mantiene intacta, también tienen la misión natural de contribuir a la causa de la reconstrucción. Tedeschi y su esposa María Ratkova no tendrán que interpretar un réquiem por los templos.

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