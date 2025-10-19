- Los peruanos del Grupo Romero dueños de Credicorp siguen apostándole a Colombia ahora con Data Centers

Después de vender las gasolineras Primax, quieren aprovechar la experticia de la chilena GDT con la que están asociados y el primero de estos estará en Medellín

El Grupo Romero y la chilena Gtd acordaron desarrollar nuevos centros de datos en Chile, Perú y Colombia. El acuerdo incluye la compra por USD 118 millones por parte del Grupo Romero del 49 % de Gtdata, una filial de Gtd que se creará para concentrar los data centers de los chilenos, en la actualidad diez, distribuidos siete en Chile, dos en Perú y uno en Medellín. Dtdata será la encargada de la construcción en Colombia de un nuevo data center.

La creciente demanda de servicios en la nube, la inteligencia artificial y big data, han generado una necesidad por infraestructura de data centers a la que Colombia no es ajena. Además, Colombia presenta algunas fortalezas como destino atractivo para la expansión como es su matriz energética, compuesta en mayoría por energía hidroeléctrica, lo que permite costos competitivos y alineación con las tendencias globales de sostenibilidad. Colombia tiene alrededor de 40 centros de datos operativos, concentrados principalmente en la región de Bogotá, pero también están presentes en otras ciudades.

Quienes son los socios de Gtdata

El Grupo Romero es propiedad la familia peruana, Romero, y que inició en 1888 como una pequeña empresa de exportación de sombreros de paja toquilla por parte de Calixto Romero Hernández en Piura. El presidente del Grupo es Dionisio Romero Paoletti, cuarta generación de la familia, pero quien el próximo enero 2026, le sede el liderazgo a su sobrino Manuel Romero Valdez, ingeniero mecánico del MIT con un MBA de Stanford. Manuel es hijo de Luis Enrique Romero Belismelis presidente del Consejo de Administración de Credicorp, empresa que llegó al país inicialmente con la adquisición de la mayoría de Correval en 2012 y la amplio con la compra de Ultraserfinco en 2019.

El Grupo Romero posee varias inversiones en el país como Alicorp (alimentos y otros productos), Ransa (logística), Tramarsa (infraestructura portuaria), Inversiones Centenario, Samay, Energuate y Ocensa. Hasta este año, eran los propietarios de las 1.020 estaciones de gasolina Primax en Colombia, que le vendieron en agosto a la hondureña UNO Corp, y mantuvieron una participación minoritaria en las operaciones de Primax en Perú y Ecuador.

Juan Manuel Casanueva fundador y presidente de la compañía de telecomunicaciones GTD

La chilena GTD es una empresa de telecomunicaciones y tecnología fundada hace más de 30 años por Juan Manuel Casanueva Préndez, quien es su presidente y mayor accionista. Casanueva Préndez es considerado uno de los padres de la fibra óptica en Chile, y quién actualmente lidera la conexión de fibra óptica entre Europa y África. Comenzó la internacionalización de Gtd con la compra en 2012 de Flywan en Colombia que transformó en Gtd Colombia.

Gtd Colombia opera desde Medellín donde posee un Data Center Tier III (disponibilidad del 99.982%) en el Poblado, y desde allí bajo la dirección del chileno Fernando Maturana Almarza se enfoca en el mercado corporativo, ofreciendo un portafolio de servicios exclusivo para empresas, como conectividad, servicios TI y ciberseguridad.

