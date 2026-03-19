Son Coreanos quienes se ocuparan de limpiar el río Cauca en la represa que alimenta a Hidroituango

Un acuerdo de cooperación de EPM en cabeza de John Maya con Corea del Sur cuyo embajador en Colombia es Lee Wang-Keun permitió esta transferencia de tecnología

Madera, restos de vegetación, basura y residuos sólidos que viajan flotando río Cauca abajo amenazan continuamente el funcionamiento de las turbinas de Hidroituango. Es una situación problemática con la que el embalse debe lidiar permanentemente: solo en 2025 se recogieron 129.784 metros cúbicos de materiales flotantes. Con esa cantidad se podrían llenar 50 piscinas olímpicas.

Por lo anterior, EPM, hoy gerenciada por John Maya Salazar, firmó un proyecto de cooperación con Corea del Sur para el manejo de los residuos ubicados cerca de la represa. EPM recibirá asesoría técnica de la firma consultora coreana KMAC. Para alcanzar el acuerdo de cooperación, EPM se postuló ante el gobierno de Corea del Sur a través de la Agencia de Promoción de Comercio en Inversión de Corea (Kotra), donde fue clave el apoyo de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional.

Los coreanos son reconocidos por proyectos de recuperación ecológica. El programa de Cheonggyecheon, en Seúl, logró transformar arroyos urbanos contaminados en corredores ecológicos. Otro hito de los asiáticos fue el Proyecto de Restauración de los Cuatro Grandes Ríos (Han, Nakdong, Geum y Yeongsan), donde se recuperaron ecosistemas y se logró recuperar el recurso hídrico para suministros en agricultura y transporte.

Para el caso del río Cauca el reto consiste en poder encontrar una forma de utilizar los residuos de forma sostenible, es decir, no es solo dejar limpias las zonas cercanas de la represa y botar en tierra o en otros ríos el material, sino aprovechar y transformar el material para emplearlo en nuevos proyectos, algo sobre lo que los coreanos tienen mucho que aportar.

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