Los ‘Conciertos por la Esperanza’ que la Filarmónica de Cali lleva a barrios, iglesias y colegios luego del terremoto

La agrupación mantiene durante septiembre una agenda gratuita en distintos sectores de Cali, un mes después del sismo del 10 de agosto

Un mes después del terremoto del 10 de agosto, la música continúa llegando a distintos puntos de Cali. La Orquesta Filarmónica de Cali trasladó parte de su programación a iglesias, barrios, colegios y espacios comunitarios, con una agenda que se extiende durante septiembre y que mantiene sus presentaciones con entrada libre.

La iniciativa surgió en los días posteriores al movimiento telúrico, cuando la agrupación comenzó a salir de sus escenarios habituales para encontrarse directamente con las comunidades. Así nacieron los ‘Conciertos por la Esperanza’, bajo el mensaje ‘La música nos sana y nos une’, una programación que tuvo presentaciones durante agosto y que continúa este mes.

La agenda ha incluido sectores como Santa Teresita, El Pondaje, Pance y Valle del Lili. En septiembre, el recorrido comenzó el 3 de septiembre en la parroquia Corpus Christi, en el barrio La Hacienda, con el concierto de temporada ‘Resonar y Recordar’.

Cinco presentaciones programadas en septiembre

La programación contempla escenarios religiosos, educativos y espacios públicos. El 7 de septiembre, a las 7:00 de la noche, la Orquesta Filarmónica de Cali se presentó en el Santuario Niño Jesús de Praga, ubicado en la Comuna 4.

Dos días después, el 9 de septiembre, la agrupación llegó al Colegio Lacordaire a las 9:00 de la mañana. Posteriormente, el 10 de septiembre, realizó una presentación en el Parque de la Biodiversidad, como parte de la conmemoración del primer mes del terremoto ocurrido el 10 de agosto.

La agenda continuará el 21 de septiembre a las 6:00 de la tarde en la parroquia María Mater Admirabilis, en el barrio Bochalema. Todos los conciertos contemplados dentro de esta iniciativa son de entrada gratuita.

Música en espacios comunitarios de Cali

En el concierto del 3 de septiembre participaron el director titular Francesco Belli, encargado de la batuta, y el violinista Lelio Olarte como solista invitado. La presentación hizo parte de la temporada ‘Resonar y Recordar’, dentro de la programación de septiembre.

Martín Buitrago, director asistente de la Orquesta Filarmónica de Cali, señaló que la gira busca continuar llevando las presentaciones a diferentes sectores de la ciudad, con el respaldo de la Alcaldía de Cali.

La programación podría sumar nuevas actividades durante septiembre. La información sobre los próximos conciertos puede consultarse a través de los canales oficiales de la Orquesta Filarmónica de Cali y Proartes.

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