- Los colombianos en EE. UU. le recuerdan a De la Espriella que votaron por él para que ayude a los indocumentados

Con el respaldo de las remesas y los votos, la diáspora colombiana en Nueva York y Nueva Jersey presiona al nuevo presidente para que interceda ante Trump

Texto escrito por: Elizabeth Mora-Mass

Como un solo hombre, algunos de los principales líderes colombianos de Estados Unidos le exigen a la recién elegida administración de Abelardo de la Espriella usar su buena relación con Donald Trump para favorecer a los indocumentados trabajadores:

Amplias mejoras en la atención de los consulados de esta nación; impulsar el intercambio de negocios entre las empresas colombianas localizadas en tierras del Tío Sam y las de Colombia, así como el intercambio entre universidades de ambos países y en Nueva York, la reapertura de la “ventanilla social”, un programa que familiarizaba a quienes lo necesitaran con los intríngulis de vivir en Nueva York y la manera de solicitar los servicios sociales de la ciudad.

Además, le recuerdan al nuevo presidente que los colombianos del exterior no solo lo eligieron, sino que son el primer ingreso económico de Colombia, debido a las remesas. “Por lo que tiene que cuidar los votos y la platica”, opina Jaime Arango, un residente de Brooklyn.

“Abelardo de la Espriella sube a la presidencia gracias a los votos del exterior. Eso no se le puede olvidar, ni nosotros podemos darnos el lujo de que lo olvide. Sin nuestro voto, no fuera presidente, así que no le pedimos un favor, sino que le solicitaron la atención que merecemos por los votos, ya que las remesas nunca nos han hecho importantes, a pesar de ser el renglón de ingresos más seguro que tiene el país’, afirma Humberto Suarezmotta, un activista colombiano de Queens.

“Donald Trump se le declaró en público a Abelardo de la Espriella, eso le permite al nuevo presidente hablarle a favor de los colombianos indocumentados, dado que la gran mayoría son personas trabajadoras que se tuvieron que venir por la falta de garantías en Colombia. La mayoría son personas con educación superior y muchos son profesionales. De paso, se quita un enorme problema por la llegada masiva de miles de indocumentados. De la Espriella está obligado a hablar por ellos para que los dejen quedarse”, expresa Esperanza Mejía, una analista de medios, de origen colombiano.

Mejoras consulares y mejor atención a la tercera edad

“Es hora de que exijamos lo que merecemos por los votos y el dinero que enviamos. Nosotros necesitamos que los consulados nos presten una mejor atención en todos los sentidos. Necesitamos agilizar los pasaportes que se entreguen o se envíen por correo. Necesitamos que haya unos cupos preferenciales para emergencias y una atención apropiada para las personas mayores. Cuando no los dejan afuera aguantando frío o calor, los envían a solicitar lo que necesitan en una computadora, cosa que las personas de la tercera edad no entienden y que, los cónsules, tampoco entienden porque lo están haciendo por años”, sostiene Eduardo Giraldo, un líder de Queens.

De acuerdo con un importante líder de Nueva Jersey, quien no quiso ser identificado, porque no quiere armar una batalla campal con el personal de los consulados, “nosotros no necesitamos gente de carrera diplomática. Nosotros necesitamos gente que esté dispuesta a trabajar en una gran notaría, como son los consulados.

Que el presidente se ahorre los 25.000 o los 15.000 dólares mensuales que cuesta un diplomático de carrera y que en cambio, contrate dos o tres funcionarios del área donde está ubicado el consulado que sea. Se ahorra dinero, mejora el servicio y sobre todo, está contratando gente que habla el idioma, que está familiarizada con su entorno y puede ayudar mucho más a la comunidad.

Además, hay muchos funcionarios que son hijos de políticos que vienen a estudiar y/o a pasear en Nueva York y no a servirle a la comunidad que les paga buenos sueldos en dólares. Eso para no hablar de los dueños de grupos financieros que devengan salarios hasta de 60.000 dólares mensuales porque hay unos tan descarados que cobran sueldo ellos y sus parejas. Eso se debe acabar. Julio Mario Santo Domingo cobraba un dólar al año, pero ahora hay algunos a quienes tenemos que pagarles más de 50.000 dólares mensuales para que vengan a hacer negocios para sus empresas. Como son diplomáticos están exentos de pagar impuestos y de fiscalización comercial”.

Intercambio comercial y educacional

“Yo he venido diciendo por años que hay que fomentar el intercambio empresarial entre los colombianos de Colombia y los colombianos de Estados Unidos. Eso se puede hacer mediante los mecanismos adecuados. Hay que usar las agrupaciones empresariales para hacer negocio, no para figurar y tomarse fotos”, declara Suarezmotta.

Y continúa diciendo: “También hay que hacer intercambio entre universidades. La Universidad CUNY, la cual es pública, tiene un intercambio estudiantil con Francia y los muchachos se gradúan con las dos entidades estudiantiles con las cuales están inscritos. Dado que el doctor Restrepo ha sido rector y profesor universitario pudiera impulsar esa iniciativa con las universidades públicas de Colombia, lo que beneficiaría mucho a nuestros muchachos”.

Reapertura de la ventanilla social

En lo referente a Queens, los líderes coincidieron en que los servicios sociales han venido desmejorando desde antes de la pandemia.

“Se cerró la “Ventanilla Social”, cuando la gente más la necesitaba. Usted va a consulados como el de México, República Dominicana o Ecuador y encuentra una ventanilla que ayuda a todos los connacionales que tengan un problema y necesitan asesoría. Eso lo tenía el Consulado de Nueva York, pero se cerró”, lo cual es infame con los colombianos recién llegados”, asevera Suarezmotta.

“Yo creo que la nueva administración debe reabrir la “ventanilla social” como una prioridad para ayudar a la comunidad y mejorar la atención al cliente, sobre todo en lo referente a la tercera edad. Y que contesten los teléfonos. Es una vergüenza la manera como funcionan”, dice Giraldo.

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