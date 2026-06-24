- Los apoyos internacionales le llegan por montones a De la Espriella tras acabarse el escrutinio

El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, felicitó a Abelardo de la Espriella tras su victoria electoral y pidió seguir fortaleciendo la democracia del país

Texto escrito por: Eduardo Herrera

Mientras avanzan las etapas finales del escrutinio y las autoridades electorales culminan el proceso de consolidación y verificación de los resultados de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Lawrence, Massachusetts, Brian A. DePeña, expresó sus felicitaciones al presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, tras imponerse en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente del país.

La declaración del alcalde de Lawrence se produce en un momento de especial atención para Colombia, cuando las autoridades electorales avanzan en la consolidación definitiva de los resultados de la segunda vuelta presidencial. En este contexto, el pronunciamiento de una autoridad electa de Estados Unidos se suma a las reacciones internacionales que ha despertado la elección colombiana y al interés regional por el rumbo político que asumirá el país en los próximos años.

De acuerdo con los resultados conocidos hasta ahora, De la Espriella obtuvo una estrecha ventaja sobre el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en una contienda que movilizó a millones de colombianos y que ha mantenido la atención de observadores nacionales e internacionales por la reducida diferencia entre ambos aspirantes.

En ese sentido, para DePeña, el resultado electoral colombiano constituye un hecho de relevancia regional que refleja la importancia de la participación ciudadana en las democracias latinoamericanas. Señaló que lo ocurrido en Colombia y recientemente en Perú evidencia la capacidad de los ciudadanos para definir el rumbo político de sus países.

Asimismo, consideró que los países deben seguir fortaleciendo sus instituciones, garantizando la transparencia electoral, el respeto por los resultados y el funcionamiento de los mecanismos legales establecidos para resolver cualquier controversia derivada de los procesos electorales.

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