Esto es lo que necesita saber sobre la ciclovía nocturna en Bogotá este jueves 11 de diciembre

Entre las 6 de la tarde y las 12 de la noche los bogotanos podrán disfrutar de 95 kilómetros de vías habilitadas en toda la ciudad

En 1.999 durante la primera Administración del exalcalde Enrique Peñalosa y siendo la Directora del Instituto Distrital de Recreación y Deporte de Bogotá, la exministra del trabajo Alicia Arango Olmos, quien se había posesionado en febrero de ese mismo año. Se llevo a cabo por primera en la capital del país, la primera ciclovia nocturna con el nombre de ciclopaseo nocturno con un recorrido que iba desde la plaza de Bolívar hasta la calle 72 por la carrera séptima bajando por esa vía para tomar la carrera 15 hacia el norte de la ciudad.

En ese entonces, hace 26 años, el Gobierno del exalcalde Peñalosa, ofreció a los asistentes un espacio recreativo para las bicicletas, patinetas, patines y de esta forma se marcó el inicio de una tradición bogotana que ya cumple más de dos décadas realizándose en el festival de verano de Bogotá y en temporada decembrina para que los capitalinos disfruten de la ruta de la navidad con sus alumbrados navideños en el centro norte y sur de la ciudad.

La primera jornada recreativa del ciclopaseo nocturno, tuvo muy buena acogida de parte de los ciudadanos que acudieron masivamente a la cita recreativa en bicicleta. Participaron esa noche 3 millones de personas y desde entonces la ciclovia nocturna de Bogotá ha mantenido una cifra entre los 2 y 3 millones de personas que salen a disfrutar de las noches navideñas en bicicletas, patines, patinetas y mucha gente para no perderse el recorrido del alumbrado de la ciudad lo hace a pie, trotando con grupos de amigos y amigas.

La ciclovía nocturna de Bogotá, es una extensión del recorrido dominical que este año cumplió 50 años ajustando una gran extensión por toda la ciudad con una longitud de 95,16 kilómetros de recorrido por las principales vías de la ciudad en todos los puntos cardinales y este año no será la excepción.

De acuerdo con el director del IDRD Daniel García, para este 2025, la ciclovía nocturna utilizará el mismo trazado de la que se realiza todos los domingos y festivos. Espera la participación de 2,5 millones de personas en esta versión número 48, esta jornada integrará toda la programación especial de fin de año combinada con recreación, movilidad sostenible y actividad física, además una serie de actividades recreodeportivas.

Vías habilitadas para la Ciclovía Nocturna

Calle 170 entre carrera 9 y avenida Boyacá

Calle 116 entre carrera 7 y avenida Boyacá

Calle 72 entre carrera 7 y carrera 15

Calle 26 entre carrera 7 y carrera 96I

Calle 17 sur y diagonal 16 sur entre carrera 7 y carrera 50

Calle 39 sur entre carrera 50 y avenida Boyacá

Avenida Boyacá entre carrera 24 y calle 170

Avenida Córdoba entre calle 116 y calle 127

Carrera 50 entre avenida de las Américas y autopista Sur

Carrera 15 entre calle 72 y calle 127

Carrera 9 entre calle 116 y calle 170

Carrera 7 entre calle 22 sur y calle 116

Cinco estaciones de actividad física diseñadas para toda la familia, funcionarán entre las 7:00 p. m. y las 11:00 p. m. en los siguientes puntos:

Carrera 6 con calle 22 Sur

Carrera 50 con calle 2D (Parque El Sol)

Avenida Boyacá con avenida de las Américas

Calle 26 con carrera 19B (Parque Renacimiento)

Avenida Boyacá con calle 134

La jornada esta vez, contará con bici – karaoke, el cual combinará la música con la recreación y la bicicleta y tendrá dos recorridos: el primero sale de la calle 26 con carrera 60 frente a gran estación a partir de la 7 de la noche para conectar con la carrera 7 hasta llegar al parque Nacional.

El segundo recorrido inicia en el parque el Virrey por la carrera 15, la calle 72 para conectar también con la carrera 7 hasta el parque Nacional. Los conductores deben tener en cuenta este jueves 11 de diciembre a partir delas 6 de la tarde, estos recorridos para no caer en el trancón en su regreso a casa o sino también pueden salir más temprano, una hora antes de empezar los cierres en las principales vías de la ciudad.

